Thông tin được Văn phòng công tố Paris thông báo ngày 8-11 (giờ địa phương). Pete Doherty, 40 tuổi, đồng sáng lập ban nhạc The Libertines, từng nhiều tai tiếng với ma túy. Lần này, anh lại tiếp tục vướng rắc rối với "cái chết trắng".

"Pete Doherty bị tạm giữ qua đêm vì mua ma túy" - người phát ngôn Văn phòng công tố Paris cho biết. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng vẫn chưa công bố chi tiết vụ việc.

Pete Doherty lại vướng rắc rối với ma túy

Truyền thông Pháp đưa tin, Pete Doherty bị bắt trong một vụ buôn bán ma túy tại khu phố Pigalle ở phía bắc Paris, nơi nổi tiếng với những quán bar đêm khuya. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng chưa xác nhận thông tin này của truyền thông. Đại diện phát ngôn của Pete Doherty cũng chưa lên tiếng.

Pete Doherty ngoài ca sĩ còn là nhạc sĩ, diễn viên, nhà thơ, nhà văn và nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Năm 1997, anh và Carl Barat thành lập ban nhạc The Libertines, hoạt động với 4 thành viên. Ban nhạc thành công, ra mắt 2 album trước khi tan rã vào năm 2004 do bê bối ma túy, yêu đương của Pete Doherty. Ban nhạc trình diễn buổi hòa nhạc cuối cùng ở Paris vào ngày cuối năm 2004 và Carl Barat chọn cách giải tán ban nhạc khi Pete Doherty không sẵn sàng lưu diễn nữa.

Đến 2010, ban nhạc tái hợp lần đầu trên sân khấu và chính thức hoạt động lại năm 2014 đến nay. Ngoài The Libertines, Pete Doherty còn sáng lập nhiều ban nhạc khác như Babyshambles và Peter Doherty and the Puta Madres.

Pete Doherty thành lập nhiều ban nhạc và cũng thành công với hoạt động sô lô

Ngoài hoạt động với ban nhạc, Pete Doherty cũng ra được 3 album sô lô, tham gia 2 phim, xuất bản 2 quyển sách. Anh cũng thắng nhiều giải thưởng âm nhạc nhưng luôn bị xem như một nghệ sĩ lắm tài nhiều tật.