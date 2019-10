Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ thương tiếc sự ra đi của Robert Forster, người từng được đề cử Giải Oscar nhờ vai diễn Max Cherry trong phim "Jackie Brown". Tính đến nay, Robert Forster đã tham gia hơn 110 phim điện ảnh và hàng loạt bộ phim truyền hình. Phim mới nhất ông tham gia là "El Camino: A Breaking Bad Movie". Tác phẩm này được chiếu trên Netflix chỉ vài giờ trước khi Robert Forster ra đi vĩnh viễn.

Robert Forster qua đời tuổi 78

Dù tham gia rất nhiều phim, Robert Forster lại có sự nghiệp lắm thăng trầm. Ông khởi đầu nghiệp diễn cùng những ngôi sao danh tiếng Elizabeth Taylor, Marlon Brando qua phim "Reflections In A Golden Eye" của đạo diễn John Huston. Hai năm sau, ông lại tiếp tục có màn thể hiện tuyệt vời với vai John Cassellis với phim "Medium Cool".

Tuy nhiên, những năm 1980, sự nghiệp của Robert Forster xuống dốc. "Tôi không có việc suốt 21 tháng. Thời điểm đó, tôi đã có 4 con và muốn làm bất cứ việc gì có thể tìm được. Ban đầu, việc ít dần đi, tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được nhưng rồi cứ ít dần. Đến lúc, tôi không có cơ quan đại diện, không quản lý, không luật sư, không có bất cứ gì" - Robert Forster kể với Chicago Tribune năm 2018 về thời điểm khó khăn.

Robert Forster từng tham gia hơn 110 phim điện ảnh trong suốt sự nghiệp

Ông được nhận định là diễn viên có lối diễn xuất ấn tượng

Sau đó, tài tử này may mắn nhận được vai diễn trong phim do "quái kiệt" Quentin Tarantino đạo diễn và vực dậy sự nghiệp. Nó mở ra vô số phim khác cho Robert Forster: "Psycho", "Me, Myself & Irene", "Mulholland Dr.", "Human Nature", "The Descendants"...

Ngay khi hay tin Robert Forster qua đời, Samuel L. Jackson viết trên trang mạng xã hội: "Hãy yên nghỉ, Robert Forster. Anh là diễn viên có khả năng diễn xuất đẳng cấp thật sự!". Nam diễn viên Bryan Cranston viết: "Vô cùng đau buồn khi nghe tin Robert Forster qua đời. Một người đàn ông dễ thương và là diễn viên hoàn hảo. Tôi không bao giờ quên sự tốt bụng và tận tình chỉ dẫn dành cho diễn viên trẻ mới gia nhập Hollywood từ ông".