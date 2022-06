Trang Daily Mail ngày 17-6 thông tin thi thể của Tyler Sanders được phát hiện tại nhà riêng ở Los Angeles – Mỹ ngày 16-6 (giờ địa phương). Đại diện gia đình nam diễn viên trẻ thông tin sẽ tiến hành khám nghiệm thi thể và có cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tyler Sanders qua đời bí ẩn tuổi 18

Cảnh sát Los Angeles cho biết kết quả kiểm tra hiện trường sơ bộ không có dấu hiệu đáng ngờ nên họ không nghi ngờ Tyler Sanders bị sát hại. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong thì chưa rõ mà còn phải chờ kết quả khám nghiệm thi thể cũng như xét nghiệm khác.

Tyler Sanders học diễn xuất từ năm 10 tuổi và đã tham gia nhiều vai diễn. Ngoài các phim kể trên, anh còn có mặt trong: "The Rookie", "Fear the Walking Dead", "What about barb?"…

Nhiều bạn bè, người hâm mộ thương tiếc Tyler Sanders. Đạo diễn Rob Lowe – thực hiện phim "9-1-1: Lone Star" đã tưởng niệm và ngợi ca tài năng Tyler Sanders khi biết tin anh qua đời.

Trước đó, Tyler Sanders đã hoạt động rất tích cực trên trang mạng xã hội Instagram. Anh chia sẻ về cuộc sống thường ngày hoặc các khoảnh khắc trên trường quay.

Tyler Sanders tích cực đăng tải ảnh đời thường trên mạng xã hội trước khi qua đời