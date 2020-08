Theo Reuters, vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án vào ngày 18-8. Người phụ nữ giấu tên, tạm gọi là "Jane Doe", cho biết trong đơn kiện rằng đã gặp Cuba Gooding Jr. ở quán bar của Manhattan năm 2013. Cô được diễn viên này mời đi uống cùng anh ta ở khách sạn gần đó.

Cuba Gooding Jr. bị kiện tội cưỡng hiếp

Tài tử này bác bỏ cáo buộc

Cuba Gooding Jr. đề nghị cô lên phòng khách sạn của anh ta với lý do anh ta cần thay quần áo. Nam diễn viên này sau đó đã cưỡng hiếp cô.

Luật sư của Cuba Gooding Jr. là Mark Jay Heller thay thân chủ cho biết các cáo buộc không đúng sự thật. "Các cáo buộc đều sai sự thật. Một câu chuyện diễn ra cách đây tận 7 năm, không có bất kỳ khiếu nại nào từng được nộp. Chúng tôi tin rằng tất cả cáo buộc, đơn kiện sẽ bị bác bỏ" - Mark Jay Heller cho biết.

Nguyên đơn muốn tìm kiếm bồi thường từ phía tòa án.

Cuba Gooding Jr., 52 tuổi, từng đoạt giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc vào năm 1997 cho vai diễn trong phim "Jerry Maguire". Anh sau đó đó vô số phim và cũng gây chú ý với các tác phẩm: "A few good men", "The Butler", "The people v. O.J. Simpson".

Trong năm 2019, Cuba Gooding Jr. từng bị cáo buộc sàm sỡ ba người phụ nữ tại câu lạc bộ đêm. Diễn viên này cũng lên tiếng bác bỏ. Vụ án vẫn chưa được giải quyết thì nay lại xuất hiện cáo buộc mới.