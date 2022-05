Fred Ward qua đời ngày 8-5 nhưng đến 13-5 thông tin chính thức mới được đại diện truyền thông của ông là Ron Hofmann công bố với báo giới phương Tây.

"Tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của nam diễn viên Fred Ward. Ông ấy qua đời ngày 8-5" – Ron Hofmann viết trong thông cáo.

Nguyên nhân qua đời của Fred Ward vẫn chưa được công bố và Ron Hofmann cũng từ chối chia sẻ cụ thể với tờ New York Post.

Fred Ward qua đời ở tuổi 79

Tuy nhiên, đại diện truyền thông này nói rằng Fred Ward đã dành những năm tháng cuối đời cho việc vẽ tranh. Ông mong mỏi mọi sự tưởng niệm từ người hâm mộ nếu có sẽ được thực hiện bằng hình thức quyên góp từ thiện cho bệnh não do chấn thương mạn tính thuộc trường Đại học Boston.

Fred Ward ngoài là diễn viên còn là nhà sản xuất người Mỹ. Ông trở thành diễn viên lồng tiếng, diễn kịch câm thời gian học ở Ý và xuất hiện trong hai bộ phim của Roberto Rossellini. Khi trở lại Mỹ đầu những năm 1970, ông dành thời gian cho các công việc truyền hình và làm trong nhà hát.

Năm 1975, ông tham gia phim "Hearts of the West" và có vai chính đầu tiên trong phim "Escape from Alcatraz" năm 1979. Sau đó, Fred Ward xuất hiện trong nhiều phim khác: "Enough", "Abandon", "Funky Monkey", "Armored" , "2 Guns"… Đến khi qua đời, nam diễn viên này tham gia gần 90 phim với vai diễn đa dạng. Ông từng nhận 4 giải thưởng, trong đó có giải Quả cầu vàng.

Mặc dù kín tiếng về đời tư, Fred Ward được biết đã kết hôn 3 lần.