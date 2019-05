So Ji Sub hẹn hò với MC kém 17 tuổi

17/05/2019 17:29

Trưa 17-5, công ty giải trí 51K (quản lý So Ji Sub) ra thông cáo: So Ji Sub và Jo Eun Jung đang hẹn hò. Họ gặp nhau lần đầu tại chương trình "One night of entertainment", Ji Eun Jung phỏng vấn So Ji Sub.

Chuyện hẹn hò được thừa nhận sau khi tờ Dispatch tung loạt ảnh So Ji Sub và Jo Eun Jung gặp nhau tại quán cà phê ở Hannam - dong vào buổi tối. So Ji Sub đến quán và gọi thức uống mang đi cho cả hai trong lúc Jo Eun Jung đợi phía ngoài. Họ sánh bước vừa tâm sự vừa đi dạo trên đường phố.

So Ji Sub và Ji Eun Jung xác nhận hẹn hò

Nhiều người hâm mộ chúc mừng So Ji Sub vì mong chờ nam diễn viên có nơi, có chốn từ lâu. Mặc dù cách biệt 17 tuổi, So Ji Sub và Ji Eun Jung được nhận định ngoại hình hợp nhau.





So Ji Sub bị bắt gặp hò hẹn

So Ji Sub là nam diễn viên thực lực của làng giải trí Hàn Quốc. Anh nổi lên từ năm 2002 với vai chính trong phim "Giày thủy tinh". Năm 2005, anh tiếp tục gây ấn tượng với "Xin lỗi, anh yêu em" và giành nhiều giải thưởng quan trọng, khẳng định khả năng diễn xuất. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, So Ji Sub trở lại ấn tượng với "Mặt trời của chàng Joo", "Đảo địa ngục", "Và em sẽ đến"...

So Ji Sub được đánh giá là quý ông mẫu mực của làng giải trí Hàn Quốc vì không bê bối, không ồn ào đời tư

So Ji Sub từng là người mẫu, vận động viên bơi lội danh tiếng. Anh sở hữu 11 video ca nhạc và cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình.

M.Khuê (Theo Allkpop, Dispatch)