Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút, Son Ye-jin không chỉ biết khai thác lợi thế này qua những vai nữ chính hiền hậu, trong sáng mà cô luôn phá cách, thử sức nhiều dạng vai khác nhau để chứng tỏ thực lực diễn xuất và gặt hái thành công, thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao thực tài.



Gần đây, Son Ye-jin gây ấn tượng với khán giả qua vai Yoon Se-ri trong phim "Hạ cánh nơi anh" (Crash landing on you) - nữ doanh nhân độc thân giàu có ở Hàn Quốc, có chuyện tình lãng mạn với đại úy quân nhân CHDCND Triều Tiên Ri Jung-hyuk (Hyun Bin đóng). Cả hai phối diễn ăn ý tạo ra những "phản ứng hóa học" tốt đến mức khán giả say đắm trong câu chuyện của họ trên màn ảnh suốt thời gian qua và mong muốn một cái kết đẹp cho cả hai ở ngoài đời. Son Ye-jin lột tả được trọn vẹn nhân vật Yoon Se-ri, đôi lúc nhân vật của cô còn tỏa sáng hơn cả nhân vật do Hyun Bin thể hiện, cho thấy năng lực diễn xuất ấn tượng của người đẹp 38 tuổi này.

Thực tế, Son Ye-jin không phải là "tay mơ" trong làng phim Hàn Quốc khi sở hữu hơn 46 giải thưởng, bằng khen về diễn xuất. Cô từng học Khoa Điện ảnh của Học viện Nghệ thuật Seoul trước khi xuất hiện vai phụ trong phim "Secret tears" của đạo diễn Park Ki-hyung năm 2000.

Sau vai phụ này, Son Ye-jin tham gia loạt vai chính trong các phim: "Delicious Proposal", "Sunhee Jinhee", "Daemang: Great Ambition". Cô bắt đầu gây chú ý từ vai diễn trong phim "Chihwaseon" của đạo diễn Im Kwon-taek trước khi thành công với 2 phim "Lover’s Concerto" (Bản giao hưởng tình yêu) và "The Classic" (Cổ điển). Với vẻ đẹp dịu dàng mang nét buồn mang mác, Son Ye-jin có lợi thế khi vào vai những cô gái hiền lành, có số phận. Cô gắn liền với hình tượng này qua hàng loạt phim tiếp theo như "Summer Scent" (Hương mùa hè), "A Moment to Remember" (Khoảnh khắc để nhớ)...

Son Ye-jin xinh đẹp trong “Hạ cánh nơi anh”. (Ảnh chụp từ màn hình)

Son Ye-jin thành công với hình tượng trên đến mức được người hâm mộ gọi là "tình đầu quốc dân", "ngọc nữ điện ảnh". Tuy nhiên, nữ diễn viên này không muốn đóng khung trong một hình tượng mà muốn diễn xuất phá cách. Khán giả không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến Son Ye-jin hóa thân thành người vợ ngoại tình trong "April Snow" (Tuyết tháng tư), "My wife got married" (Vợ tôi lấy chồng), thành kẻ lừa đảo trong "The art of seduction", nhà báo tham vọng trong "Spotlight", dân xã hội đen trong "Open City", phụ nữ thất bại trong hôn nhân với "Alone in love" (Cô đơn trong tình yêu)...

Không chỉ làm mới mình bằng nhiều dạng vai khác nhau và nỗ lực thể hiện vai diễn tốt nhất, Son Ye-jin còn không ngần ngại đóng cảnh nóng trên màn ảnh mà không cần diễn viên thế thân, lột tả sự giằng xé tâm hồn qua những vai diễn nội tâm.

Chính sự phá cách không sợ ảnh hưởng hình ảnh, phá hủy danh tiếng này đã giúp Son Ye-jin gặt hái vô số giải thưởng, dần trở thành bảo chứng phòng vé và thu hút lượng người xem cho các dự án điện ảnh lẫn phim truyền hình.

Năm 26 tuổi, với vai diễn trong "My wife got married", Son Ye-jin thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc Giải Rồng xanh lần thứ 29-2008, trở thành ảnh hậu. Dù gặt hái vô số giải thưởng, nhận nhiều lời khen ngợi, Son Ye-jin vẫn không hề ngừng sáng tạo và phá cách trong các dự án điện ảnh của mình.

Xinh đẹp, tài giỏi và nổi tiếng nhưng đến nay Son Ye-jin vẫn lẻ bóng dù những đồn thổi về đời tư của cô vẫn có. Người đẹp này vẫn chưa tham gia dự án nào mới sau "Hạ cánh nơi anh" nhưng người hâm mộ luôn tin tưởng vào khả năng chọn lựa dự án cũng như diễn xuất của cô.