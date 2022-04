Chương trình diễn ra vào chiều tối ngày 16-4 tại khuôn viên trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).



Nhiều ban nhạc nổi tiếng một thời như Hoa Sữa, Chìa Khóa Vàng, The Time, Cỏ Dại, Đại Bàng Trắng, Bức Tường, Sao Mai, Beatles Xây Dựng...sẽ có mặt trong chương trình

Theo BTC, đã có hàng trăm tiết mục đăng ký biểu diễn trong chương trình nhưng được cân nhắc rút gọn còn 54 bài hát. Màn mở đầu là sự xuất hiện kết hợp đáng chờ đợi của hai ban nhạc "già" nhất và trẻ nhất.

Các tiết mục biểu diễn nối tiếp kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ với sự tham gia của các ca sĩ, ban nhạc, là những cựu sinh viên của thời kỳ thập niên 90 như: Hoa sữa, Chìa khóa vàng, Bức Tường, Cỏ dại, The Time, Desire, Những bậc thang, Ngựa hoang, Buratinox Mutation - The Light, FPT Band; nhóm nhảy Big Toe - C.O - ZigZag; Nhóm Sao Mai, ca sĩ Thùy Dung, Ngô Việt Khôi, Kiều Trinh, Liên Trịnh… Không chỉ MC Long Vũ mà cả MC Thảo Vân cũng sẽ làm ca sĩ trong chương trình.

MC Long Vũ, nhạc sĩ Tuấn Hùng và MC Đinh Tiến Dũng

Dẫn chương trình là hai MC Thảo Vân và Đinh Tiến Dũng. Đặc biệt, chương trình có tham gia của nhiều thành viên Gen Z, mang lại không khí và năng lượng tươi mới, truyền cảm hứng cho một bộ phận đông đảo giới trẻ yêu thích phong cách Retro.

"Show đặc biệt không có ca sĩ ngôi sao, không có vedette, không có giới hạn nào của chuyên nghiệp và nghiệp dư, không tôn vinh cụ thể ban nhạc hay ca sĩ nước ngoài nào... Những người tham gia sẽ cùng tôn vinh khoảng thời gian khó quên của cuộc đời, thời thanh xuân gian khó nhưng đầy đam mê, tôn vinh khoảng thời gian làm nên con người chúng ta ngày hôm nay" - chị Nguyễn Mỹ Trang, Phó giám đốc công ty Mỹ Thanh, đại diện BTC chương trình, khẳng định.

BTC cũng chia sẻ, chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, chất lượng, nhưng vẫn đảm bảo phong cách Retro, hoài niệm, tạo nên một không gian nghệ thuật đích thực dành cho các khán giả yêu nhạc Thủ đô.

Nhạc sĩ Thanh Phương chia sẻ về thời sinh viên