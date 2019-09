"Phi vụ xác chết" của Nguyễn Tấn Nhật kể về phi vụ khoắng đồ của ba tên trộm vô dụng. Khi đột nhập, họ rợn người phát hiện xác chết của chủ căn nhà. Để có thể thoát ra ngoài và chứng minh mình vô tội, họ phải giành chiến thắng trong cuộc đấu trí với hung thủ thật sự trước khi trời sáng.



Với chiến thắng của mình, Nguyễn Tấn Nhật nhận tiền mặt 60 triệu đồng, cơ hội được giới thiệu kịch bản tới các nhà sản xuất, 1 năm học miễn phí tại Không gian Điện ảnh Xinê House, tham dự khóa đào tại ngắn hạn tại Hàn Quốc…

Thí sinh Tấn Nhật giành giải vàng cuộc thi

Các thành viên ban huấn luyện năm nay

Thí sinh Nguyễn Đình Minh Vũ giành giải bạc với kịch bản "Tang gia kỳ lạ" và Đỗ Vĩ Tiến giành giải đồng với kịch bản "Dạ quỷ". Năm nay, nhiều kịch bản vào tốp 12 có tính thương mại, khả thi hơn các mùa trước.

“Nhà biên kịch tài năng” năm 2019 có thông điệp "Đánh thức câu chuyện trong bạn" do CGV và Center for Media Literacy and Education (CML – Hàn Quốc) phối hợp thực hiện cùng với sự đồng hành của POPS Worldwide, Công ty Trường Giang Communication và Không gian Điện ảnh Xinê House.

Đây là sân chơi cho người trẻ yêu thích nghề biên kịch phát huy khả năng của mình. Năm nay, ban huấn luyện gồm những đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín như: đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Lý Hải và biên kịch Trần Khánh Hoàng.

Ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại lễ trao giải, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chia sẻ: "Trong điện ảnh, kịch bản là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu dẫn đến sự thành bại của bộ phim. Vì vậy, khâu biên kịch luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt ở hầu hết các quốc gia có nền điện ảnh phát triển. Tại Việt Nam, với nền điện ảnh phát triển đầy tiềm năng như hiện nay thì nhu cầu tìm kiếm những kịch bản hay để sản xuất phim là rất lớn. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất hoan nghênh những cuộc thi giàu ý nghĩa như "Nhà biên kịch tài năng" nhằm tìm kiếm, trau dồi và phát triển những tài năng trẻ của điện ảnh Việt Nam, tạo cơ hội để đưa các biên kịch trẻ trở thành những nhà biên kịch chuyên nghiệp trong tương lai"

Nhã Phương tham gia đại diện cho Công ty Trường Giang Communication

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, thành viên Ban huấn luyện, nói: "Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực học hỏi, tinh thần làm việc nghiêm túc và khả năng sáng tạo của các bạn thí sinh. Các bạn biên kịch trẻ hãy luôn giữ vững niềm tin, sự đam mê của các bạn với điện ảnh, để cho ra đời những kịch bản ấn tượng và mới mẻ. Chúng tôi sẽ rất sẵn lòng để tiếp tục đồng hành cùng ban tổ chức cuộc thi và các bạn thí sinh trong những năm tiếp theo"