Thêm hậu quả từ bê bối tình dục làng giải trí Hàn

Oh Dal Soo mới đây đã lên tiếng xin lỗi nạn nhân tố cáo ông quấy rối tình dục dù trước đó diễn viên này mạnh mẽ phản bác cáo buộc. Việc làm này đồng nghĩa, ông sẽ phải nhận hậu quả vì hình ảnh bôi đen của mình.

Oh Dal Soo vướng bê bối tình dục

Ngày 1-3, Lotte Entertainment - công ty phân phối phim "Along with gods: The two worlds" (Tựa Việt: Thử thách thần chết) - cho biết: "Hình ảnh Oh Dal Soo sẽ được biên tập loại hoàn toàn khỏi phim và một diễn viên mới thay thế ông với những cảnh quay lại".

Oh Dal Soo và Im Won Hee đóng vai phụ trong loạt phim này với hình ảnh các vị thần. Ngay khi vụ bê bối tình dục lan tỏa, nhà sản xuất đã có quyết định tìm diễn viên mới thay thế.

Ngoài "Thử thách thần chết" 2, ba dự án phim khác: "Neighbors", "Control", "I want to see your parent's face" cũng đang thảo luận xử lý. Việc xử lý sẽ khó khăn hơn bởi trong các phim này, Oh Dal Soo đóng vai chính.

Oh Dal Soo (trái) sẽ bị loại khỏi phim "Thử thách thần chết"

Sau khi những lời tố cáo bị Oh Dal Soo lên tiếng bác bỏ, nữ diễn viên Uhm Ji Young đã xuất hiện trên kênh JTBC News Room vào ngày 27-2 để công bố chi tiết liên quan đến cáo buộc của mình. Cô là nạn nhân dũng cảm lộ diện khỏi mạng xã hội, kể chi tiết vụ việc. Theo Uhm Ji Young, cô từng trình diễn trong một vở kịch đầu năm 2000 và Oh Dal Su có đến xem. Cô với tư cách hậu bối đã xin Oh Dal Su ý kiến về vai diễn và nam diễn viên này đưa cô đến nhà nghỉ, quấy rối tình dục cô.

Uhm Ji Young thổ lộ cô đang ở vai trò người giảng dạy nên không muốn học trò hoặc những diễn viên trẻ hơn trải quay những kinh khủng mà cô từng nếm trải trong sự nghiệp. Vì thế, cô tiết lộ tên thật cũng như kể chi tiết mọi chuyện trên truyền hình để làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu cô không lên tiếng quyết liệt, mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu, kẻ phạm tội vẫn chối bỏ.

Ngay sau đó, Oh Dal Soo đã lên tiếng xin lỗi: "Các sự kiện này đều là lỗi của tôi... Tôi xin lỗi bất cứ ai đã bị tổn thương vì mình".

Oh Dal Soo là tên tuổi lớn xuất hiện trong nhiều phim và cũng từng gây chú ý với vai diễn trong phim "Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7". Nhiều yêu râu xanh lộ diện khi chiến dịch "#MeToo" lan tỏa ở làng giải trí Hàn Quốc. Trước đó, các tên tuổi bị tố cáo đều từ chức, dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Các dự án phim bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi phải nghĩ cách xử lý. Đồng thời, nhiều phim khác trong tình trạng lo ngại không biết diễn viên nào sẽ bị tố cáo tiếp theo.

Trước sự việc, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra hàng loạt bê bối tình dục bị phanh phui. Ông cũng khuyến khích các nạn nhân dũng cảm lên tiếng tố cáo "yêu râu xanh" để thanh lọc lại làng giải trí nước này.

M.Khuê (Theo Soompi, Allkpop)