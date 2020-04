Vũ sư Wilhelm Burmann, huấn luyện viên cho các vũ công ballet hàng đầu thế giới hơn 4 thập kỷ qua, vừa qua đời ở New York - Mỹ vì suy thận sau khi mắc Covid-19. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự tưởng nhớ đối với Wilhelm Burmann.

Vũ sư Wilhelm Burmann

Nam diễn viên Andrew Jack - tham gia nhiều phim đình đám như: "Star Wars: The Force Awakens", "Star Wars: The Last Jedi"... - cũng đã trút hơi thở cuối cùng chỉ sau 2 ngày bị chẩn đoán mắc Covid-19. Ông mất ở tuổi 76.



Andrew Jack

Alan Merrill - ca sĩ nhạc rock đình đám thế giới, tác giả của ca khúc "I love Rock 'N' Roll" - qua đời vì mắc Covid-19, hưởng thọ 69 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ông để lại nỗi đau lớn cho gia đình và người hâm mộ. Con gái nam ca sĩ này bàng hoàng vì không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Cô chỉ có 2 phút để nói lời tạm biệt cha mình trước khi ông ra đi vĩnh diễn.



Alan Merrill

Wallace Roney, nghệ sĩ kèn trumpet lừng danh nước Mỹ, đã qua đời ngày 1-4, hưởng dương 59 tuổi. Ông mắc Covid-19 và ra đi, để lại vợ cùng 2 con.



Wallace Roney

Trong khi đó, Adam Schlesinger - nhạc sĩ kiêm thành viên nhóm Fountains of Wayne - cũng vừa qua đời hôm 1-4 vì Covid-19, hưởng dương 52 tuổi.

Adam Schlesinger