Danh hài Ken Shimura là người nổi tiếng đầu tiên ở Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2. Ông bị sốt và khó thở nên nhập viện, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ông rơi vào tình trạng nguy kịch do phổi viêm nặng.

Người hâm mộ đau buồn khi hay tin danh hài Ken Shimura qua đời. Họ tưởng niệm ông trên mạng xã hội và khuyên mọi người nên cẩn trọng với đại dịch Covid-19.

Danh hài Ken Shimura qua đời

"Tôi rất buồn. Có lẽ thật tệ hại khi nói điều này nhưng tôi hy vọng cái chết của ông Ken Shimura sẽ giúp người Nhật Bản, những người không coi trọng đại dịch, thay đổi thái độ của họ" - một khán giả viết.

Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ, Chánh văn phòng nội các Yoshi DA Suga, cho biết: "Tôi cầu nguyện cho linh hồn ông ấy an nghỉ. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng chúng ta đang ở giai đoạn rất quan trọng, cần phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch".

Ken Shimura là một trong những danh hài nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ông còn được vinh danh là "vua hài kịch" vì sự nghiệp kéo dài của mình. Danh hài này từng tốt nghiệp Đại học Hosei với chuyên ngành khác nghệ thuật trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất.

Ken Shimura được tôn vinh "Vua hài kịch"

Ken Shimura trở nên nổi tiếng khi tham gia cùng với Masashi Tashiro, Nobuyoshi Kuwano trong loạt chương trình truyền hình "Shimura Ken no Bakatono-sama" mà ở Việt Nam quen gọi là "Hài Nhật Bản".

Vai diễn "Bakatono-sama" của ông châm biếm từ những hành vi xã hội hiện đại cho đến hình ảnh của một lãnh chúa khờ khạo, sống trong thời xa xưa của Nhật Bản. Một vai diễn phổ biến của ông trong sô "Henna Oji-san" là thể hiện hình ảnh một người đàn ông hay đùa cợt với các cô gái.

Ken Shimura cũng nổi tiếng trong sô "Hachiji Da Yo! Zen'in Shugo! " với nhóm hài The Drifters và "Fun TV with Kato-chan and Ken-chan" với Cha Kato - một cựu thành viên của The Drifters.

Những năm gần đây, Ken Shimura có sức khỏe không tốt. Năm 2016, ông phẫu thuật trị ung thư phổi. Năm 2020, ông phẫu thuật polyp đại trực tràng. Năm 2018, ông cấp cứu vì bệnh gan. Hiện tại, người ta chưa rõ ông nhiễm SARS-CoV-2 từ đâu.