Năm 2021, Na Uy thông qua một đạo luật do chính quốc vương Harald V ban hành mà thoạt nghe có vẻ kỳ quặc khiến nhiều người trên thế giới ngạc nhiên, ấy là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền hoặc bỏ tù nếu dùng app "sống ảo" chỉnh sửa ảnh nhưng lại không chịu chú thích rõ. Nhưng với người dân Bắc Âu, đạo luật này chẳng có gì khiến họ ngạc nhiên vì văn hóa của họ vốn vẫn tuân theo Jantelagen, dịch nôm na là quy tắc "Khiêm tốn. Không khoe khoang". Tất nhiên, bao gồm cả việc không khoe mặt mũi chỉnh sửa quá ảo, không khoe thành tích của con cái và bản thân, không khoe đặc quyền đặc lợi hay của cải.



Một cách để "khẳng định địa vị xã hội"?

Mười điều luật của Jante được "khắc cốt ghi tâm" ở khắp vùng Scandinavia (bao gồm Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch và Iceland) suốt cả thế kỷ nay. Tác giả gốc Nigeria, Lola Akinmade Åkerström, Tổng Biên tập tờ Slow Travel Stockholm, đã viết trong cuốn "Bí quyết sống đẹp của người Thụy Điển" rằng "Jantelagen là một quy tắc xã hội bất thành văn không chỉ ở Thụy Điển mà còn nhiều quốc gia Bắc Âu khác. Mọi người không được tỏ ra hào nhoáng hay khoe khoang thái quá. Đó là cách để có được sự bình đẳng cho tất cả người dân và loại bỏ những nguồn cơn gây căng thẳng trong cộng đồng". Trên bán đảo Scandinavia rộng lớn này, chưa bao giờ có ai nhìn thấy ai khoe khoang bất cứ thứ gì.

Ở những nơi mà khoảng cách giàu - nghèo không quá lớn như các quốc gia Bắc Âu thì cho dù quy tắc Jantelagen chưa từng tồn tại chăng nữa, cũng không ai thấy cần phải quá thèm muốn của cải của người khác, vì đời sống của họ rất cao nên mức độ chênh lệch không đáng kể. Thậm chí ở nông thôn, người ta cũng sống trong biệt thự, ban công trồng kín hoa hồng, ai cũng có xe hơi để đi, cư dân đảo thì dùng canô, còn người giàu hơn sẽ có du thuyền neo trên cửa vịnh.

Khoe phát sinh từ nhiều lý do. Một trong những lý do phổ biến nhất là khi ta khoe khoang, đặc biệt khoe của, tức thì ta nhận được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Còn nếu cứ khoe hoài mà chẳng ai mảy may đếm xỉa, thậm chí còn coi đó là lố bịch thì người khoe sẽ mất hẳn hứng khoe.