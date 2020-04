Không hẹn mà gặp, các sàn diễn Thời trang xuân hè 2020 của các nhà mốt thế giới tràn ngập kỹ thuật crochet (đan móc) trong các bộ sưu tập. Hiện tượng các nhà mốt đồng loạt lăng-xê kỹ thuật thủ công, xu hướng thời trang được yêu thích từ những năm 1970.



Sự biến hóa đa dạng và trẻ trung

Từ các thiết kế đầm suôn đơn sắc đến những nét chấm phá họa tiết đầy táo bạo, kỹ thuật đan móc đã tái xuất và trở thành một trong những xu hướng thời trang "hot" nhất nửa đầu năm 2020, với tinh thần phóng khoáng và tươi mới.

Celine phác họa chân dung cô gái hippie với đầm crochet, mũ cói rộng vành và giày bốt da lộn. Trong khi đó, thiết kế của nhà mốt Alexander McQueen được cá tính hóa bằng thắt lưng to bản. Jonathan Simkhai giới thiệu bộ trang phục đậm chất mùa hè được phối cùng giày sandals dây mảnh. Nếu Missoni, Anna Sui và Isabel Marant gợi nhớ về những bữa tiệc trên bãi biển thì Marco De Vincenzo, Boss và MSGM mang hơi thở hiện đại vào các thiết kế đan móc khi kết hợp cùng các chất liệu khác.

Những mẫu thời trang thủ công đang xuất hiện tràn ngập trên sàn diễn thời trang thế giới. Ảnh: ELLE

Các bộ sưu tập cao cấp của các thương hiệu tầm cỡ như Oscar de la Renta, Alexander McQueen, Marco de Vincenzo, Boss và MSGM, Kate Spade New York, Dolce & Gabbana... đã ra mắt với những thiết kế đan móc tỉ mỉ mang nhiều thông điệp thú vị. Nếu Kate Spade New York mang cảm hứng tuổi thơ ngọt ngào thì nhiều nhà tạo mốt khác tạo nên bức tranh sắc màu lãng mạn với những gam màu đa dạng.

Nghệ thuật macramé (một hình thức thủ công của dệt may làm bằng thắt nút), hình thức patchwork (chắp nối các mảnh vải bằng phương pháp thủ công), những thiết kế với các chi tiết đính kết cầu kỳ... xuất hiện tràn ngập trên sàn catwalk, trên đường phố, trong tập ảnh quảng cáo...

Xu hướng thời đại

Một trong những điểm nhấn ấn tượng trong xu hướng thiết kế thời trang thủ công gần đây là nhà thiết kế trẻ như Katie Jones với những thiết kế mang giá trị thẩm mỹ cao. Với Jones, thời trang thủ công đóng góp cho sự thay đổi tích cực đến môi trường, giảm thiểu những tác hại và đồng thời thúc đẩy sự giải phóng khỏi những hạn chế so với quy trình sản xuất truyền thống. Đặc biệt, Jones bán những mẫu vải và dụng cụ để người sử dụng có thể tự tay sáng tạo những sản phẩm thời trang thủ công của riêng họ.

Thời trang thủ công không còn là thiết kế theo khái niệm đơn thuần nữa mà là một tác phẩm nghệ thuật. Mới đây, thương hiệu Cucculelli Shaheen đã cho ra mắt dòng váy mới đẹp đáng kinh ngạc, kết hợp giữa công nghệ scan 3D với kỹ thuật may thủ công tinh xảo, vào đúng dịp triển lãm "Ex Machina" giới thiệu về nghiên cứu giao thoa giữa công nghệ và may thủ công trong thời trang, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Metropolitan Museum of Art) ở New York. Đó chính xác là những gì mà thương hiệu đang làm, nhằm mang đến luồng gió mới cho ngành thời trang đương đại.

Thợ may thông thường sẽ đo riêng lẻ từng phần riêng biệt để lấy các số đo chi tiết nhưng công nghệ 3D chỉ cần quét toàn bộ bằng những tia hồng ngoại đã lấy được những thông số từng vùng trên cơ thể người chính xác đến từng milimet. Những chiếc váy dài được treo như những bức tranh nghệ thuật và mỗi chiếc đều mang dấu ấn cá nhân. Đằng sau một thiết kế thời trang thủ công luôn là một câu chuyện và niềm cảm hứng không dễ kiếm tìm ở quy trình sản xuất công nghiệp.

Dayna Isom Johnson, chuyên gia về xu hướng của Etsy, khẳng định: "Mỗi mảnh ghép đều ẩn chứa một câu chuyện riêng, dù rằng đó là từ quá trình thực hiện hay từ nhà sản xuất, tất cả đều tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho các mặt hàng thủ công".

Người trong giới khẳng định thời trang thủ công sẽ bùng nổ một cách sôi động. Gary Markle, chủ tịch bộ phận thủ công tại Đại học NSCAD ở Halifax (Canada), nhận định rằng sự phát triển của sản phẩm thủ công đang gắn liền với sự gia tăng của phong trào DIY (quá trình tự tay xây dựng, sửa đổi mà không cần sự hỗ trợ của những chuyên gia). Hoạt động này tạo tiền đề giúp mọi người nhận thức và quý trọng sản phẩm lao động của mình hơn, bởi họ cần phải tự bắt tay vào thực hiện mọi công đoạn của quá trình.