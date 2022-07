Bức vẽ Diego y yo (1945) được vẽ trong những năm tháng trưởng thành trong sự nghiệp Kahlo

Frida Kahlo là nữ họa sĩ tài hoa Mexico nổi tiếng với ngoại hình khác biệt là lông mày nối dài và hàng ria mép. Tuy vậy, cuộc sống của bà đầy đau thương khi mắc chứng bại liệt từ khi lên 6 tuổi đến tai nạn chết đi sống lại năm 18 tuổi và cuộc hôn nhân không trọn vẹn với nghệ sĩ Diego Rivera.

Bà ra đi ở tuổi 47, để lại gia tài là 143 bức tranh cho thế giới hội họa, trong đó có đến 5 bức tự họa chính mình.



Frida Kahlo sở hữu dung nhan nồng nàn đậm chất bản địa Mexico

Bộ sưu tập ảnh hiếm hoi này được chụp vào những năm 1920, thể hiện Kahlo khi bà còn ở độ tuổi đôi mươi. Bộ ảnh bao gồm những hình ảnh chân dung - có thể xem đây là một trong những bức chân dung chính thức truyền thống của Kahlo, những bức ảnh đời thường với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và chồng. Những bức ảnh hiếm hoi này mang đến góc nhìn khác và giúp công chúng nhìn thấy Kahlo như chưa từng thấy bà trước đây.

Bức vẽ The Broken Column (1944) là hình ảnh bi thảm về thể chất của Kahlo sau tai nạn

Trước đó, những hình ảnh về bà được công chúng biết đến là những hình ảnh chụp những năm sau đó. Chẳng hạn như những bức chân dung tự họa nổi tiếng nhất được vẽ những năm 1930 - 1940 như The Two Fridas (1939), Self-Portrait with Cropped Hair (1940), The Broken Column (1944). Ngoài ra, những tác phẩm khác của bà lấy cảm hứng từ nguồn gốc, di sản của mình trong hành trình đấu tranh cho trẻ em và phụ nữ.

Bức vẽ Self Portrait with Cropped Hair (1940) thể hiện sự lột xác của Kahlo sau ly hôn với hành động cắt mái tóc dài.

Tuy cuộc đời đầy đau thương nhưng tác phẩm của bà đầy sức mạnh và nội tâm sâu sắc. Mỗi bức tranh là mỗi câu chuyện ẩn chứa về cuộc đời thăng trầm. Thông qua hội họa, nội tâm với cá tính mạnh mẽ và nổi loạn của bà được phơi bày.

Kahlo trở thành biểu tượng toàn cầu chống lại nghịch cảnh, bảo vệ nữ quyền. Di sản về nghệ thuật và tinh thần của bà đã chứng minh cho danh xưng nữ họa sĩ Mexico vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Frida Kahlo mang phong cách thời trang sặc sỡ

Frida Kahlo sinh ra trong gia đình cha là người Đức và mẹ là Mestiza