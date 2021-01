Nhiều người hâm mộ và cả du khách đã tập trung rất đông trước Nhà hát Thành phố (TP HCM) để được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng trước khi Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 26-2020 diễn ra tối nay 14-1.

Nghệ sĩ hài Tuấn Dũng và Lê Lộc là người dẫn chương trình trên thảm đỏ Mai Vàng 26-2020.

Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức từ năm 1995. Đây là nhịp cầu Xuân ý nghĩa tôn vinh quá trình lao động nghệ thuật, sáng tạo trong một năm của các nghệ sĩ biểu diễn và sáng tác. Họ đã mang đến cho đời sống văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp nhiều tác phẩm mới.

Nhà báo, đạo diễn Thanh Hiệp là Tổng đạo diễn chương trình lễ trao Giải Mai Vàng 26-2020

Trước khi diễn ra lễ trao giải, từ 18 giờ 30, trên thảm đỏ Giải Mai Vàng 2020, nhiều nghệ sĩ, diễn viên trong những bộ trang phục thật đẹp đã đến giao lưu cùng người hâm mộ.

Diễn viên Quỳnh Lam

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, NSƯT Tú Sương, diễn viên Huỳnh Quý, MC Quỳnh Hoa... đã đến dự lễ trao giải từ rất sớm.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Trên thảm đỏ, ông Tô Đình Tuân – Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động – Trưởng Ban Chỉ Đạo giải Mai Vàng lần thứ 26 – năm 2020 – cho biết: Mai Vàng lần thứ 26 đã trải qua chặng đường rất dài, mỗi thời kỳ có cách làm mới thích ứng để phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu về văn hoá nghệ thuật của người dân.

Vào lúc 20 giờ tối nay 14-1, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 26 - 2020 sẽ được diễn ra bên trong Nhà hát Thành phố. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam và phát trên các nền tảng số (website, fanpage, kênh YouTube Báo Người Lao Động, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP).

Năm nay, Mai Vàng 26 chúng tôi đã cố gắng cải tiến tối đa. Trong tình hình Covid-19 vừa qua có nhiều biến động xã hội nhưng đất nước kiên cường, người dân đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã vững vàng vượt qua đại dịch, trụ vững so với nhiều nước.

Với tinh thần đó, Mai Vàng 26 lấy cảm hứng từ ý tưởng đó để phát huy những gì tốt đẹp nhất. Mai Vàng năm nay sẽ có nhiều tiết mục văn hoá nghệ thuật đặc biệt.

NSƯT Tú Sương trong trang phục áo dài kim sa lấp lánh ánh bạc, chia sẻ những kế hoạch biểu diễn dịp Tết Nguyên đán 2021 với rất nhiều tác phẩm: Nàng Xê đa, Người yêu của đảo chúa.

Nghệ sĩ Tú Sương

Nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thị Thu Hà đến dự lễ trao giải

Diễn viên Huỳnh Quý lựa chọn trang phục veston xám lịch lãm và nam tính,. Chàng nghệ sỹ 9X rất hào hứng song vẫn kiên quyết giữ bí mật tiết mục biểu diễn trong chương trình Lễ trao giải tối nay.

Tú Sương và Huỳnh Quý

Nghệ sĩ Thanh Hằng

MC Quỳnh Hoa từng dẫn giải Mai Vàng từ những năm đầu tiên trên sân khấu đầy mộc mạc nhưng cũng đong đầy kỷ niệm. Năm nay, tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến các nghệ sĩ. Dù vậy, việc dành được giải Mai Vàng vẫn là niềm vinh dự rất lớn đối với các nghệ sĩ. Quỳnh Hoa chia sẻ đang bận rộn chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 10 năm Mùa xuân biển đảo.

MC Quỳnh Hoa

NSƯT Trịnh Kim Chi chọn trang phục áo dài truyền thống nền nã in hình hoa đào. Chị bày tỏ sự trân trọng đối với ban tổ chức Giải thưởng Mai Vàng – một giải thưởng uy tín tôn vinh và ghi nhận nỗ lực hoạt động nghệ thuật của người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi

Ca sĩ Tố My

Ca sĩ Tố My trong bộ đầm lộng lẫy màu vàng ánh kim xuất hiện trong tiếng reo hò của lượng fan trẻ vô cùng đông đảo.

Ca sĩ Tố My vinh dự được góp mặt trong bảng đề cử ca sĩ hát nhạc dân ca trữ tình trong năm. Năm ngoái cô đã may mắn đã sở hữu cành Mai Vàng, năm nay dù kết quả thế nào My vẫn rất vui vẫn được đề cử năm nay. Dự án sắp tới sẽ hoàn tất album về dân ca Nam Bộ.

Cặp đôi nghệ sĩ Lương Thế Thành – Thúy Diễm

Cặp đôi nghệ sĩ Lương Thế Thành – Thúy Diễm tay trong tay có mặt trên thảm đỏ với nụ cười rạng rỡ. Cả hai rất bận rộn trả lời các báo, đài.

Nghệ sĩ Hoài Linh

Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có những chia sẻ vô cùng xúc động trên thảm đỏ. Sau thời gian dài vắng bóng, nghệ sĩ khẳng định sức khỏe mình vẫn ổn và không quên gởi lời chúc thành công đến với Lễ trao giải Mai Vàng cũng như các hạng mục đều có được kết quả làm hài lòng người hâm mộ. Tiếng reo hò không ngớt của khán giả đã cho thấy tình cảm nồng nhiệt mà công chúng dành cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh.

Ca sĩ Phương Anh xuất hiện trong áo dài màu vàng đầy tươi tắn.

Ca sĩ Phương Anh

Ê kíp bộ phim "Ròm", đạo diễn Trần Thanh Huy không giấu cảm giác phấn khích khi lần đầu tiên có mặt tại Lễ trao giải Mai Vàng. Đây là giải thưởng đầu tiên của Thanh Huy từ khi về Việt Nam đến giờ. Tú Wilson gởi lời cảm ơn người hâm mộ đã dành yêu thương, ủng hộ cho phim "Ròm". Rapper Wowy vẫn giữ phong cách hài hước chúc sức khỏe tất cả mọi người.

NSND Ngọc Giàu chia sẻ niềm vui và sự vinh dự có mặt tại Lễ trao giải Mai Vàng. Dù nhiều lần góp mặt trong giải thưởng này nhưng lần này là niềm vui đặc biệt khi bà đang ở trạng thái sức khỏe tốt và nhận lãnh trách nhiệm trao giải cho một hạng mục trong mùa giải này.



MC Vũ Mạnh Cường

Nghệ sĩ Kim Cương

Diễn viên Lê Khanh và đạo diễn Trần Lực

Cẩm Ly và Quang Linh đều có sự gắn bó, đồng hành mật thiết với giải Mai Vàng nhiều năm nhưng lần góp mặt nào cũng đều là dấu ấn đáng nhớ.

Diễn viên – nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh không giấu được niềm hân hoan chờ đợi những gương mặt, những chương trình sáng giá nhất của làng giải trí được vinh danh.

Nghệ sĩ trẻ Anh Dũng chia sẻ với khán giả hâm mộ mình vừa hoàn tất hai dự án phim là "Gái già lắm chiêu" và "Thiên thần hộ mệnh".

Rapper trẻ Risky Star chọn trang phục trẻ trung với nón bê rê cách điệu và trang phục đen. Năm mới này, Risky Star đang ấp ủ nhiều dự án đặc sắc gởi đến công chúng.

MC – Ca sĩ Ngô Kiến Huy bày tỏ vinh dự là một trong những ứng viên của Giải Mai vàng năm nay. Anh tiết lộ ngay trên thảm đỏ bài hát mới sẽ trình làng ngay ngày mai khiến đám đông như vỡ òa.

Nghệ sĩ trẻ Jack cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt và không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến đông đảo người hâm mộ.