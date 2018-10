UBND quận Ba Đình cho biết "lý do cấp bách" dừng liveshow của Tuấn Hưng

08/10/2018 11:50

Sáng 8-10, Cổng thông tin điện tử Quận Ba Đình - TP Hà Nội chính thức thông tin về việc dừng chương trình biểu diễn ca nhạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình tối 5-10 vừa qua của ca sĩ Tuấn Hưng.



Theo đó, UBND quận Ba Đình ngày 6-10 đã báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội về việc dừng chương trình biểu diễn "Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 ca hát" tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, quận Ba Đình, vào tối ngày 5-10. Việc dừng chương trình nêu trên là do công tác an toàn PCCC tại địa điểm tổ chức chưa tuân thủ các điều kiện theo quy định hiện hành.



"Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 ca hát" đã được ca sĩ Tuấn Hưng đầu tư công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng - Ảnh: LĐO

"Chương trình ca nhạc này đã được Sở VH-TT Hà Nội cấp giấy phép số 595/GP-SVH&TT ngày 12-9-2018 cho Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện và truyền thông Thăng Long tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Theo báo cáo của Trung tâm VH-TT quận, UBND quận Ba Đình đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Công an quận,cùng các đội nghiệp vụ lập phương án cụ thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho chương trình; đặc biệt kiểm soát, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng chương trình để sử dụng các chất kích thích gây ảo giác, bóng cười, gây rối trật tự công cộng.



9 giờ ngày 5-10-2018, đội kiểm tra liên ngành quận đã mời đại diện Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện và truyền thông Thăng Long làm việc để rà soát các điều kiện cần và đủ nhằm đảm bảo cho việc tổ chức chương trình được diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định"- thông tin cho hay.

Thông báo dừng chương trình ca nhạc của ca sĩ Tuấn Hưng

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Quận Ba Đình, kết quả buổi làm việc cho thấy địa điểm tổ chức chương trình chưa được nghiệm thu về PCCC; hệ thống chữa cháy chưa hoạt động theo chức năng được thiết kế, vận hành; hệ thống báo cháy tự động hiển thị báo lỗi (báo cháy) không hoạt động đảm bảo theo chức năng của hệ thống; khu vực trông giữ phương tiện ngoài trời chưa đảm bảo phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đến 17 giờ 5 ngày 5-10, UBND quận Ba Đình tiếp tục nhận được văn bản số 1829/CV-CABĐ của Công an quận Ba Đình báo cáo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC cho chương trình ca nhạc tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Theo đó, chưa đảm bảo thực hiện đúng luật định và đề xuất chủ tịch UBND quận Ba Đình cho dừng tổ chức chương trình này để đảm bảo an toàn về ninh trật tự, an toàn về PCCC.

Ca sĩ Tuấn Hưng suy sụp tinh thần sau khi "Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 ca hát" bị dừng vào phút chót

Trước tình hình đó, sau khi báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy Ba Đình, UBND quận ban hành văn bản về việc "Dừng chương trình biểu diễn ca nhạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình tối 5-10-2018 để đảm bảo an toàn cho người đến tham dự". "Việc ban hành thông báo dừng biểu diễn chương trình khi không đảm bảo các điều kiện an toàn về công tác PCCC là việc làm cấp bách và cần thiết"- thông tin từ cổng điện tử Quận Ba Đình cho biết.

Ca sĩ Tuấn Hưng kế hoạch tổ chức liveshow "Ngựa hoang" ngày 5-10 để kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, cũng là ngày ca sĩ này tròn 40 tuổi.

Nam ca sĩ cho biết chiều 5-10, buổi phúc khảo vẫn được diễn ra với sự tham gia của đại diện Sở VH-TT Hà Nội. Tuy nhiên, đến 18 giờ cùng ngày, tức là 2 tiếng trước khi chương trình diễn ra, anh nhận được thông báo đêm nhạc bị tạm dừng.

Ca sĩ Tuấn Hưng đã suy sụp tinh thần đến mức phải vào nhập viện sau khi UBND quận Ba Đình hoãn sô diễn đã được đầu tư và chuẩn bị rất kỹ lưỡng của mình.

Yến Anh