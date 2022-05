Tác phẩm đầu tiên được kể đến là "Broker" (tựa Việt: Người môi giới) do Hirokazu Kore-eda biên kịch và đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc: Song Kang-ho, Lee Ji-eun, Kang Dong-won...



Đạo diễn người Nhật Bản Hirokazu Kore-eda đã từng gây tiếng vang trong làng phim quốc tế với phim "Shoplifters". "Broker" có nội dung kể về hành trình tìm kiếm gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ rơi trong một "chiếc hộp em bé" vào đêm mưa. Chủ tiệm giặt ủi Sang-hyun (Song Kang-ho thủ diễn) bên cạnh việc chính của mình còn là người môi giới - thuật ngữ dùng chỉ người "trung chuyển" các em bé trong "chiếc hộp em bé" đến gia đình mới.

Những "chiếc hộp em bé" này tồn tại ngoài đời thật ở Hàn Quốc từ năm 2009 và đã cứu sống hơn 1.500 sinh mệnh trong suốt thập kỷ qua. Phim được đánh giá ấn tượng và là một trong những ứng viên nặng ký cho giải thưởng Cành cọ vàng năm nay.

Cảnh trong phim “Broker”. (Ảnh do Công ty Phát hành CJ CGV Việt Nam cung cấp)

Một phim khác cũng ấn tượng không kém là "Decision to Leave" (tạm dịch: Quyết định rời đi) do Park Chan-wook đạo diễn, với sự góp mặt của Thang Duy (Trung Quốc), Park Hae-il và một số diễn viên khác. Nội dung phim kể về chàng sĩ quan cảnh sát Hye Jun nhận điều tra cái chết bí ẩn trên vùng núi, đối tượng tình nghi có liên quan vụ án là vợ của nạn nhân tên Seo Rae.

Tuy nhiên, Hye Jun lại dần nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này. Thang Duy được ngợi khen về diễn xuất ấn tượng. Cây bút phê bình phim David Ehrlich nhận định "Decision To Leave" là phim lãng mạn nhất năm nay. Kịch bản và tính cách của từng nhân vật được phát triển một cách hợp lý.

Phim "Crimes of the Future" (tạm dịch: Tội ác tương lai) của đạo diễn, biên kịch David Cronenberg thực hiện, quy tụ diễn viên: Seydoux, Kristen Stewart, Viggo Mortensen... Phim thuộc thể loại khoa học - viễn tưởng, kinh dị, giật gân, lấy bối cảnh khi thế giới tự nhiên dần bị hủy diệt, con người lao vào các cuộc tiến hóa kỳ quái. Những phim có sự sáng tạo ấn tượng rất nhiều khả năng sẽ giành được Cành cọ vàng danh giá nên "Crimes of the Future" cũng là ứng viên nặng ký năm nay.

Ngoài ra, một số phim từ Iran như "Leila’s Brothers" (tạm dịch: Anh em của Leila) của đạo diễn Saeed Roustayi kể về người phụ nữ nỗ lực nuôi cả gia đình và phim "Holy Spider" của đạo diễn Ali Abbasi kể về gã cuồng tín giết người hàng loạt, được giới chuyên môn đánh giá cao. Phim "Armageddon Time" (tạm dịch: Thời tranh đấu) do Ronald Reagan đạo diễn, có sự góp mặt của các sao như Anne Hathaway, Anthony Hopkins... cũng là ứng cử viên nhiều khả năng tạo đột phá.

Cành cọ vàng 2022 có 21 tác phẩm tranh giải, ngoài ra LHP Cannes còn các hạng mục khác cũng quy tụ nhiều tác phẩm tham gia. LHP Cannes 2022 kéo dài từ 17 đến 28-5, đã tạo được ấn tượng những ngày vừa qua với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao, trong đó có Tom Cruise.