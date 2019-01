Vân Trang khác lạ khi hóa Hoàng hậu Lệ Thiên Anh

28/01/2019 11:31

"Vai còn đôi gánh thâm tình. Bầu Nhan đã sạch sành sanh còn gì! Mấy phen hạ tới thu về. Lọt mành nắng rõ, quanh hè tuyết xây. Chiều trời lạnh ngắt hơi may. Mai tàn trước gió, liễu gầy sau sương" (Truyện thơ dân gian: Bích Câu kỳ ngộ). Đây là những dòng thơ nói về Vũ Thị Duyên.

Năm Thiệu trị thứ 3, bà được tuyển làm phủ thiếp của Phúc Tuy công Hồng Nhậm. Nhờ tính tình đoan trang, bà rất được Hồng Nhậm và Phạm Quý phi yêu mến. Khi Hồng Nhậm đăng cơ, bà từ Cung tần trở thành Nhị giai Cần phi, sau thăng Nhất giai Thuần phi, rồi lại đổi thành Trung phi. Đến năm Tự Đức thứ 15, Trung phi chính thức được sách phong làm Hoàng quý phi suất nhiếp lục viện.

Vân Trang trong tạo hình Lệ Thiên Anh Hoàng hậu

Tạo hình nhân vật sát sử

Từ khi Thánh Tổ Minh Mạng chuẩn định thứ bậc hậu cung, Vũ Thị Duyên chính là Hoàng quý phi đầu tiên được sách phong. Nhưng đến năm Tự Đức thứ 35, do hầu hạ trái ý vua, bà bị giáng lại làm Trung phi, tước quyền suất nhiếp lục viện, chỉ cho quản nhiếp Thượng Nghi. Một năm sau, Tự Đức đế băng hà, di chiếu phong Trung phi làm Hoàng hậu, lo việc nội trị, nuôi dạy tự quân. Từ đó, trải qua cơn biến loạn của triều đình nhà Huế, Vũ Thị Duyên từng bước trở thành Hoàng thái hậu, rồi Thái hoàng thái hậu dưới triều Thành Thái. Sau khi mất, truy thụy là Lệ Thiên Anh Hoàng hậu.



Vân Trang đầy hào hứng khi được hóa thân thành nhân vật đặc biệt trong sử Việt này. Cô được hóa trang theo đúng kiểu cung tần thời Tự Đức nên khá lạ mắt so với cách trang điểm hiện đại hoặc các kiểu trang điểm thường thấy trong phim cổ trang khác.

"Phượng Khấu" là phim chiếu mạng đầu tiên do Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi khởi xướng, Trịnh Tú Trung làm nhà sản xuất chính và được đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh thực hiện. Phim quy tụ được dàn diễn viên ấn tượng: NSƯT Thành Lộc, Hồng Đào, Kiều Trinh, Vân Trang, Hồ Thanh Phong... Trong đó, Ngọc Lan Vy vào vai An Thạnh công chúa, Trịnh Tú Trung vào vai An Phong quận bảo, Hồ Thanh Phong trong vai Khát Tâm...

Lan Vy vai An Thạnh công chúa

Nữ diễn viên Kiều Trinh

Tạo hình nhân vật vua

NSƯT Thành Lộc cũng tham gia "Phượng Khấu"

Nữ diễn viên Thanh Tú

Tạo hình Trịnh Tú Trung

Ngay khi tạo hình, các nhân vật được công bố thu hút sự chú ý của công chúng. Bởi gần đây, phim chiếu mạng Việt làm nhiều phim cung đấu nhưng đa phần "ăn theo" thành công của phim Trung Quốc "Diên Hy công lược". Đặc biệt, phim cung đấu "Bí mật Trường Sanh Cung" bị cộng đồng mạng ném gạch vì cho rằng "chôm chỉa" nội dung, tình tiết từ "Diên Hy công lược", "Hậu cung Như Ý truyện", "Chân hoàn truyện" của Trung Quốc mà nhận là của mình.

"Phượng Khấu" do những người tâm huyết với sử Việt thực hiện nên được kỳ vọng tạo nên tác phẩm sát sử để người Việt trẻ có cơ hội biết nhiều hơn về ông cha ngày trước từ trang phục, lễ nghi cho đến sinh hoạt trong cung. Một số ý kiến cho rằng phim sát sử nhưng cũng nên pha lẫn yếu tố giải trí để thu hút khán giả. Tuy nhiên, những ý kiến này lập tức bị phản bác bởi công chúng đang khát một tác phẩm chỉn chu, gần với sử Việt.

Tạo hình của nữ diễn viên Hồng Đào

Minh Khuê. Ảnh: Tom Nguyễn