Rạp chiếu phim ngoài trời từng có một thời hoàng kim rực rỡ trước khi bị các rạp chiếu tiện nghi trong nhà dần thay thế. Những rạp chiếu ngoài trời vẫn được duy trì đến ngày nay với số lượng không đáng kể. Nhiều người hoài niệm và giới trẻ thích khám phá giá trị cũ mới trải nghiệm xem phim từ xe hơi.

Tuy nhiên, trong đại dịch, các rạp phim trong nhà trở thành nơi thiếu an toàn. Khán giả không thể đến rạp thưởng thức phim trên màn ảnh rộng. Họ buộc phải trở lại với rạp chiếu ngoài trời, ngồi trong xe hơi và thưởng thức tác phẩm điện ảnh cùng gia đình hoặc bạn bè.

Xem phim từ trong xe hơi

Autokino Essen, một trong những rạp chiếu phim ngoài trời ở Đức đã bán hết sạch vé mỗi buổi chiều kể từ khi nước này giãn cách xã hội từ đầu tháng 3. Vào ngày 6-4, rạp cũng bán được 500 vé cho một bộ phim hài Đức "Manta Manta" - từng là phim đình đám năm 1991.

"Mọi người chỉ muốn ra ngoài và xem một bộ phim cùng nhau, không quan trọng chúng tôi chiếu gì đâu. Chúng tôi đã bán sạch vé từ hàng tuần trước đó" - Frank Peciak - quản lý của Autokino Essen chia sẻ. Mặc dù "ăn nên làm ra", rạp chiếu ngoài trời vẫn tuân thủ quy định chỉ nhận 250 chiếc xe mỗi buổi chiếu để giãn cách. Mỗi khi xe lái qua cổng, một người soát vé mang găng tay sẽ quét mã vé thông qua cửa sổ đóng kín.

Với những người say mê điện ảnh, nhu cầu bị kiềm nén dữ dội mùa dịch và họ chọn xem phim ngoài trời. Có cầu thì ắt có cung, bên cạnh hàng chục rạp cũ đang hoạt động trên khắp nước Đức, các rạp tạm thời cũng xuất hiện khắp nơi. D.Live - một công ty tổ chức sự kiện, lập một rạp chiếu ngoài trời trong bãi đậu xe của Hội chợ thương mại Dusseldorf, ra mắt ngày 8-4 và "cháy vé" ngay sau đó.

Loe Studios - một rạp chiếu phim độc lập ở thị trấn Marl của Đức, tìm thấy bãi đất trống phía sau một quán bar và đặt một màn hình để làm thành rạp chiếu ngoài trời. Rạp này khai mạc ngày 6-4 với hai phim "The lion king" và "Parasite" - bán sạch vé trong vài giờ.

Nhiều người chọn rạp phim ngoài trời để an toàn giải trí mùa dịch

"Ban đầu, chính quyền có đôi chút lo lắng về sức khỏe cộng đồng nhưng chúng tôi dần chứng minh không có gì đáng ngại. Mọi người đều an toàn trong xe của riêng họ, ngoại trừ lúc đi vệ sinh, còn lại đều ở trong xe riêng" - một người điều hành khác cho biết.

Trước Đức, Hàn Quốc là nơi rạp phim ngoài trời được khán giả hưởng ứng mãnh liệt nhất. Rạp Cine 80 - có sức chứ 170 xe hơi ở Daegu, doanh thu tăng 20%; rạp Jayuro Drive-in có doanh số tăng 30%. Nhiều khán giả mê điện ảnh nhưng cũng muốn bản thân được an toàn đã chọn dịch vụ xem phim này thay vì đến rạp hoặc xem ở nhà.

Nước Mỹ cũng có 25 rạp ngoài trời được mở, doanh thu ổn định nhưng không đột phá vì thiếu các tác phẩm mới của Hollywood. Các phim mới đều đã dời lịch phát hành sang tháng 8, tháng 10 và thậm chí sang năm 2021. Việc ít rạp ngoài trời được mở vì thống đốc bang lo ngại an toàn do xe hơi cũng sẽ có ít nhất vài người ở trong phạm vi nhỏ hẹp, không giãn cách xã hội. Mới đây, Thống đốc New York đang suy tính sẽ cho mở cửa lại một số rạp ngoài trời khác dù lo ngại vẫn còn.

Nhiều chủ rạp chiếu ngoài trời ở Mỹ tin rằng họ sẽ là dịch vụ giải trí được mở cửa sớm so với các dịch vụ khác vì ít ra nó sẽ an toàn hơn. Thêm vào đó, người dân giãn cách xã hội quá lâu, giải trí là cách tốt nhất để họ thoát khỏi những cảm xúc tâm lý tiêu cực dễ phát sinh trong giai đoạn chống đại dịch.