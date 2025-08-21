HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Lắk nói gì về việc người dân "xếp hàng" bằng mũ bảo hiểm?

Cao Nguyên

(NLĐO) – Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu báo cáo về việc người dân dùng mũ bảo hiểm, túi xách để "xếp hàng" chờ làm thủ tục hành chính.

Sáng 21-8, một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Đắk Lắk (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin báo chí phản ánh về việc người dân dùng mũ bảo hiểm, túi xách để "xếp hàng" làm thủ tục hành chính.

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Lắk nói gì về việc người dân "xếp hàng" bằng mũ bảo hiểm?- Ảnh 1.

Người dân dùng mũ bảo hiểm, tài liệu "xếp hàng" chờ giải quyết thủ tục hành chính

Theo vị này, ngay sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại các địa phương báo cáo cụ thể về vấn đề này.

"Theo quy định, khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân buộc phải lấy số thứ tự để đảm bảo sự công bằng. Do đó, việc người dân xếp hàng khi đến làm thủ tục hành chính tại các địa phương như báo chí nêu là để vào lấy số thứ tự" – vị này thông tin.

Cũng theo lãnh Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã triển khai nhiều phương thức để tiếp nhận hồ sơ. Trong đó, triển khai nộp hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, thành lập tổ hỗ trợ cộng đồng để giúp người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Nhiều địa phương như phường Buôn Ma Thuột, phường Buôn Hồ, người dân ý thức rất tốt về việc nộp hồ sơ trực tuyến nên không cần phải xếp hàng.

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Lắk nói gì về việc người dân "xếp hàng" bằng mũ bảo hiểm?- Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ giải quyết thủ tục hành chính trước Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Ea Kar

Tuy nhiên, tại một số nơi, người dân lo ngại mất mật khẩu tài khoản, thậm chí không nhớ được mật khẩu nên dẫn đến tình trạng phải xếp hàng lấy số thứ tự vào thời điểm đầu giờ sáng.

"Trong hôm nay, đơn vị sẽ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu cho tỉnh sớm phê duyệt bàn giao trụ sở làm việc mới. Đồng thời, bố trí kinh phí để đầu tư trang thiết bị, máy móc đảm bảo theo quy định để phục vụ người dân và tránh ùn tắc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của các xã, phường" – lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian gần đây trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh người dân dùng mũ bảo hiểm, gạch đá, túi xách, tài liệu "xếp hàng" trước Trung tâm phục vụ hành chính công một số xã ở Đắk Lắk, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch UBND xã Ea Kar, xác nhận có tình trạng trên và lý giải tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Ea Kar có cả bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng đất đai tỉnh Đắk Lắk nên số lượng người đến giải quyết đông.

Theo ông Chuyền đa phần người dân đến làm thủ tục đất đai là nông dân, họ đến rất sớm từ 4-5 giờ sáng (thời điểm cơ quan hành chính chưa làm việc -PV) để xếp hàng, chờ nộp hồ sơ sớm rồi về lên nương rẫy.

Tương tự ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng cũng xác nhận có việc người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đông nhưng chủ yếu để giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

thủ tục hành chính xếp hàng nộp hồ sơ bốc số thứ tự
