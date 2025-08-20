HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lãnh đạo xã nói gì về việc người dân đặt nón bảo hiểm"xếp hàng" làm thủ tục hành chính?

Cao Nguyên

(NLĐO) – Lãnh đạo một số xã ở Đắk Lắk thừa nhận có việc người dân dùng nón bảo hiểm, gạch đá, hồ sơ "xếp hàng" làm thủ tục hành chính và chỉ ra nguyên nhân.

Ngày 20-8, ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận việc trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh người dân xếp hàng trước Trung tâm phục vụ hành chính công của xã bằng việc đặt nón bảo hiểm để xếp hàng, giành chỗ.

Lãnh đạo xã nói gì về việc người đặt nón bảo "xếp hàng" làm thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Người dân dùng nón bảo hiểm "xếp hàng" chờ giải quyết thủ tục hành chính

Theo ông Chuyền, tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Ea Kar có cả bộ phận một cửa của Chi nhánh văn phòng đất đai tỉnh Đắk Lắk nên số lượng người đến đăng ký làm việc đông.

"Đa phần người dân đến làm thủ tục đất đai. Xếp hàng chán thì họ đã đặt nón bảo hiểm để giành chỗ, gây ra những hình ảnh không đẹp và người khác nhìn vào hiểu nhầm công tác phục vụ hành chính của xã không tốt" - ông Chuyền nói.

Chủ tịch UBND xã Ea Kar cho biết trước sự việc này, ông đã vận động bà con xếp hàng ngay ngắn, chỉ đạo cán bộ, nhân viên lấy ghế cho người dân ngồi nhưng được một lúc rồi... đâu lại vào đấy, bà con lại đặt chỗ bằng nón bảo hiểm.

Lãnh đạo xã nói gì về việc người đặt nón bảo "xếp hàng" làm thủ tục hành chính - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng dài chờ giải quyết thủ tục hành chính

Tại bộ phận một cửa, xã đã cử cán bộ đi làm từ lúc 6 giờ để hướng dẫn người dân bốc số, xếp hàng ngay ngắn, trật tự theo quy định, không dùng gạch đá hay nón bảo hiểm để giành chỗ. UBND xã sẽ làm việc với Văn phòng đăng ký đất đai để có giải pháp hoặc để đơn vị chuyển qua trụ sở khác chứ không thể để tình trạng này kéo dài.

Cùng với tình trạng người dân xếp hàng, giành chỗ bằng mũ bảo hiểm, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cũng xác nhận có việc người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đông nhưng chủ yếu để giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

Theo ông Văn, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh chưa có trụ sở ở xã nên bộ phận một cửa của đơn vị này được đặt luôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

"UBND sẽ làm việc với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tăng cường việc tiếp nhận, ghi lại địa chỉ, điện thoại để chủ động đặt hẹn người dân, tránh việc phải đến trụ sở xếp hàng như vậy" – ông Văn thông tin.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh người dân xếp hàng bằng cách đặt mũ bảo hiểm, gạch đá, hồ sơ để giành chỗ trước trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã ở Đắk Lắk, gây ra luồng ý kiến trái chiều.

Tận tình giải quyết thủ tục hành chính

Tận tình giải quyết thủ tục hành chính

Những ngày qua, người dân xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ rất phấn khởi khi có thể làm giấy tờ nhập học cho con mà không cần phải đi xa hàng chục cây số như trước.

Triệu tập người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về thủ tục hành chính

(NLĐO) – Người đàn ông trình bày do chờ giải quyết thủ tục hành chính lâu nên đã đăng tải thông lên mạng xã hội, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Thủ tục hành chính phi địa giới: Tiện lợi từ cấp xã

Dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình được kỳ vọng là bước đi đúng đắn, đột phá vì một nền hành chính công phục vụ, hiện đại và minh bạch

xếp hàng thủ tục hành chính mạng xã hội
