Vận sự nghiệp nào chờ 12 cung hoàng đạo tuần này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Vận sự nghiệp nào chờ 12 cung hoàng đạo tuần này

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho rằng Thiên Bình sẽ "đạt đỉnh cao sự nghiệp"

Tạp chí Cosmopolitan vừa đăng tải bài viết "dự báo về 12 cung hoàng đạo" từ ngày 3 đến 9-11.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương gặp cạnh tranh và áp lực lớn trong công việc, dễ xảy ra tranh cãi.

Về tài chính, dòng tiền có biến động mạnh. Do đó, cung hoàng đạo này cần cẩn thận trong mọi quyết định đầu tư.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Công việc của Kim Ngưu tuần này dễ bị chậm trễ hoặc gặp trục trặc do hiểu lầm trong giao tiếp.

Về tiền bạc, cung hoàng đạo này nên ưu tiên cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm, tuyệt đối không nên mạo hiểm hay cố gắng bù đắp lỗ hổng bằng các khoản đầu cơ.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử gặp nhiều cạnh tranh và thử thách trong công việc. Đây là cơ hội để Song Tử thể hiện sự chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp, đặc biệt trong các buổi thảo luận.

Trong tuần mới, dễ có chi tiêu bất ngờ hoặc tranh chấp liên quan đến lợi nhuận hợp tác.

Vận sự nghiệp nào chờ 12 cung hoàng đạo tuần này - Ảnh 1.

Trong tuần mới, Song Tử có thể phải chi tiền bất ngờ. Ảnh: farber.ca

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Trong công việc, Cự Giải có thể đối mặt với những thay đổi như chuyển đổi dự án hoặc luân chuyển bộ phận. Đây là cơ hội tốt để cung hoàng đạo này tích lũy kinh nghiệm và học thêm kỹ năng mới.

Tình hình tài chính dần ổn định và có lợi nhuận, đặc biệt từ các hoạt động ở nước ngoài.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Công việc của Sư Tử đang ở giai đoạn thu hoạch thành quả nhưng tốc độ có thể chậm hơn mong đợi. Chính vì thế, cung hoàng đạo này cần kiên nhẫn và tránh dao động.

Tài chính khá ổn định nhưng thu nhập về chậm.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Về công việc, Xử Nữ đang ở thời kỳ thể hiện thực lực, đặc biệt trong các dự án làm việc nhóm và phân công công việc.

Về tài chính, đây là tuần may mắn nhất của Xử Nữ: thu nhập chính tăng ổn định, nhất là từ các dự án hợp tác hoặc công việc phụ.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Công việc của Thiên Bình tuần mới vô cùng thành công. Cung hoàng đạo này có cơ hội thăng tiến, nhận thưởng hoặc được khen ngợi.

Về tài chính, vận may đang lên, đặc biệt là từ các khoản thu nhập bất ngờ hoặc lợi ích từ các mối quan hệ xã hội.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp cần phải tăng cường cảnh giác và không nên tin tưởng hoàn toàn vào những gì thấy trên bề mặt.

Về tài chính, cần hết sức thận trọng, tránh xa các khoản đầu tư mạo hiểm, nhất là các thỏa thuận hợp tác miệng hoặc cho vay cá nhân.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong công việc, khả năng ứng biến sẽ mang lại cơ hội cho Nhân Mã.

Tài chính có biến động, dễ có chi tiêu ngoài kế hoạch. Dù có cơ hội tăng thu nhập ngắn hạn, Nhân Mã vẫn nên tránh phân tán vốn quá mức và tập trung vào việc kiểm soát chi tiêu để giữ lại lợi nhuận cuối tháng.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Công việc tuần này đầy rẫy thách thức và áp lực, song Ma Kết sẽ thể hiện được ý chí kiên cường và khả năng vượt lên.

Tuyệt đối tránh vay nợ hoặc các hoạt động đầu cơ trong tuần này.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Tiến độ công việc của Bảo Bình bị hạn chế hoặc bị làm chậm lại. Không chỉ vậy, tình hình tài chính có thể bị hạn chế hoặc chậm trễ về nguồn thu.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Trong tuần mới, nhịp độ làm việc của Bảo Bình tăng nhanh, có nhiều nhiệm vụ bất ngờ.

Về tài chính, có nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập ngắn hạn nhưng chi tiêu cũng tăng theo.


Tin liên quan

3 con giáp giàu lên nhanh chóng trong tháng này

3 con giáp giàu lên nhanh chóng trong tháng này

(NLĐO) – Tử vi tháng 9 Âm lịch cho thấy 3 con giáp may mắn nhất tháng này là Sửu, Mão, Mùi. Riêng Tuất và Thìn cần đặc biệt lưu ý.

Cung hoàng đạo chạm trán biến động đột ngột tuần cuối tháng 10

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy cung hoàng đạo Bọ Cạp và Bạch Dương có vận trình nổi bật nhất.

Con giáp nào vận may đỏ rực, tiền về bất ngờ cuối tháng 10?

(NLĐO) – Các con giáp Thân, Tỵ, Thìn có bước tiến lớn trong công việc; Tý, Thìn và Mão nhận khoản tiền bất ngờ.

cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo tử vi hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo