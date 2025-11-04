Vận sự nghiệp nào chờ 12 cung hoàng đạo tuần này

Tạp chí Cosmopolitan vừa đăng tải bài viết "dự báo về 12 cung hoàng đạo" từ ngày 3 đến 9-11.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương gặp cạnh tranh và áp lực lớn trong công việc, dễ xảy ra tranh cãi.

Về tài chính, dòng tiền có biến động mạnh. Do đó, cung hoàng đạo này cần cẩn thận trong mọi quyết định đầu tư.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Công việc của Kim Ngưu tuần này dễ bị chậm trễ hoặc gặp trục trặc do hiểu lầm trong giao tiếp.

Về tiền bạc, cung hoàng đạo này nên ưu tiên cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm, tuyệt đối không nên mạo hiểm hay cố gắng bù đắp lỗ hổng bằng các khoản đầu cơ.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử gặp nhiều cạnh tranh và thử thách trong công việc. Đây là cơ hội để Song Tử thể hiện sự chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp, đặc biệt trong các buổi thảo luận.

Trong tuần mới, dễ có chi tiêu bất ngờ hoặc tranh chấp liên quan đến lợi nhuận hợp tác.

Trong tuần mới, Song Tử có thể phải chi tiền bất ngờ. Ảnh: farber.ca

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Trong công việc, Cự Giải có thể đối mặt với những thay đổi như chuyển đổi dự án hoặc luân chuyển bộ phận. Đây là cơ hội tốt để cung hoàng đạo này tích lũy kinh nghiệm và học thêm kỹ năng mới.

Tình hình tài chính dần ổn định và có lợi nhuận, đặc biệt từ các hoạt động ở nước ngoài.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Công việc của Sư Tử đang ở giai đoạn thu hoạch thành quả nhưng tốc độ có thể chậm hơn mong đợi. Chính vì thế, cung hoàng đạo này cần kiên nhẫn và tránh dao động.

Tài chính khá ổn định nhưng thu nhập về chậm.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Về công việc, Xử Nữ đang ở thời kỳ thể hiện thực lực, đặc biệt trong các dự án làm việc nhóm và phân công công việc.

Về tài chính, đây là tuần may mắn nhất của Xử Nữ: thu nhập chính tăng ổn định, nhất là từ các dự án hợp tác hoặc công việc phụ.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Công việc của Thiên Bình tuần mới vô cùng thành công. Cung hoàng đạo này có cơ hội thăng tiến, nhận thưởng hoặc được khen ngợi.

Về tài chính, vận may đang lên, đặc biệt là từ các khoản thu nhập bất ngờ hoặc lợi ích từ các mối quan hệ xã hội.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp cần phải tăng cường cảnh giác và không nên tin tưởng hoàn toàn vào những gì thấy trên bề mặt.

Về tài chính, cần hết sức thận trọng, tránh xa các khoản đầu tư mạo hiểm, nhất là các thỏa thuận hợp tác miệng hoặc cho vay cá nhân.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong công việc, khả năng ứng biến sẽ mang lại cơ hội cho Nhân Mã.

Tài chính có biến động, dễ có chi tiêu ngoài kế hoạch. Dù có cơ hội tăng thu nhập ngắn hạn, Nhân Mã vẫn nên tránh phân tán vốn quá mức và tập trung vào việc kiểm soát chi tiêu để giữ lại lợi nhuận cuối tháng.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Công việc tuần này đầy rẫy thách thức và áp lực, song Ma Kết sẽ thể hiện được ý chí kiên cường và khả năng vượt lên.

Tuyệt đối tránh vay nợ hoặc các hoạt động đầu cơ trong tuần này.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Tiến độ công việc của Bảo Bình bị hạn chế hoặc bị làm chậm lại. Không chỉ vậy, tình hình tài chính có thể bị hạn chế hoặc chậm trễ về nguồn thu.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Trong tuần mới, nhịp độ làm việc của Bảo Bình tăng nhanh, có nhiều nhiệm vụ bất ngờ.

Về tài chính, có nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập ngắn hạn nhưng chi tiêu cũng tăng theo.



