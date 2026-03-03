Huỳnh Như quyết tâm với thành tích chung, hỗ trợ cầu thủ trẻ

Trước thềm ra quân giải châu lục, đội trưởng Huỳnh Như bày tỏ: "Các HLV nắm rõ thể trạng từng cầu thủ để xây dựng chương trình tập luyện phù hợp, giúp toàn đội đạt phong độ tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Dù ở cấp độ CLB hay ĐTQG, mục tiêu lớn nhất vẫn là thành tích chung của tập thể".

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung khẳng định Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và sẽ bước vào Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 với quyết tâm cao nhất, nỗ lực từng trận để tìm cơ hội tiến sâu.

Tại buổi họp báo trước giải, thay mặt toàn đội, nhà cầm quân kỳ cựu gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá châu Á và Liên đoàn Bóng đá Australia vì sự đón tiếp chu đáo, từ điều kiện ăn ở, sân bãi tập luyện đến công tác tổ chức.

Nhận định về bảng C, HLV Mai Đức Chung đánh giá đây là bảng đấu giàu thử thách với sự góp mặt của Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản, Đội tuyển bóng đá nữ Ấn Độ và Đội tuyển bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa.

Theo ông, không riêng bảng C mà toàn bộ các bảng đấu đều quy tụ những đội tuyển chất lượng, buộc tuyển nữ Việt Nam phải tập trung tối đa cho từng trận thay vì tính toán xa.

Được thi đấu tại Úc, quốc gia từng đồng đăng cai World Cup nữ 2023 cũng mang lại sự hứng khởi cho toàn đội. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng sự cổ vũ của cộng đồng người Việt Nam tại đây được xem là nguồn động viên lớn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất những gì đã tập luyện, tuân thủ yêu cầu của Ban huấn luyện.

Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng gặp đối thủ mạnh càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn" - HLV Mai Đức Chung khẳng định.