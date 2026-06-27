"Vân tay trên mặt nước": Hành trình đối thoại đầy nhân bản

Sáng 27-6, tại Sân khấu A - Đường Sách TP HCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, TP HCM), SaigonBooks phối hợp cùng TriWay Social tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt cuốn sách "Vân tay trên mặt nước - Con đường của sự kháng thương và dấn thân" của tác giả Lê Cao Trí (The Tri Way).

Lấy hình ảnh "vân tay trên mặt nước" như một ẩn dụ về khát vọng để lại dấu ấn giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống, cuốn sách hướng đến việc giúp người đọc xây dựng nội lực, tư duy phản biện và khả năng thích ứng trước những biến động của cuộc sống

Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự.

Nhiều bạn trẻ đến từ các tỉnh, thành khác nhau cho biết đã chờ đợi sự ra mắt của cuốn sách và nỗ lực xuất phát từ quê nhà lúc tinh mơ để kịp có mặt tại chương trình.

Khi đặt câu hỏi cho tác giả, nhiều bạn đọc không giấu sự xúc động cho biết rất hào hứng mong chờ lần gặp này để được lắng nghe anh chia sẻ về hành trình hình thành tác phẩm và tìm hiểu sâu hơn về những giá trị mà cuốn sách hướng đến trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều áp lực và thay đổi mới mẻ.

Lê Cao Trí là nhà sáng lập The Tri Way - cộng đồng chia sẻ tri thức về triết học, tư duy, phát triển bản thân và xây dựng nội lực, thu hút đông đảo người theo dõi qua podcast, mạng xã hội và các chương trình đối thoại.

Thay vì cổ vũ cho những lời động viên dễ dãi, các nội dung của The Tri Way hướng người đọc và người nghe đến việc tự vấn, dấn thân và học hỏi từ chính những va chạm của thực tế.

Với cuốn sách đầu tay này, Lê Cao Trí dẫn dắt người đọc đi qua những câu chuyện, trải nghiệm và góc nhìn về sự dấn thân, lòng can đảm cũng như khả năng "kháng thương" - không chỉ vượt qua thử thách mà còn trở nên mạnh mẽ hơn sau những va đập.

Cuốn sách không đưa ra những "công thức thành công" quen thuộc, mà tập trung khơi gợi hành trình khám phá nội lực, xây dựng khả năng thích ứng và trưởng thành thông qua nghịch cảnh.

Điểm đáng chú ý của buổi ra mắt sách này là không có sự xuất hiện của người dẫn chương trình chuyên nghiệp nên không khí càng thân tình, gần gũi.

Tác giả đóng vai trò của một người tự dẫn dắt về chính câu chuyện của mình với những đối thoại thẳng thắn, chân thành, đầy cuốn hút với khán giả

Theo tác giả, có 2 con người tồn tại song song bên trong anh. Một là nhà sáng lập công nghệ với tư duy vận hành ở tốc độ cao, luôn hướng đến kết quả cuối cùng và không bị trói buộc bởi những quy tắc rườm rà. Bản thể còn lại là The Tri Way - một người thích chiêm nghiệm về những ý tưởng cổ điển và đối thoại với những phần sâu thẳm của tâm thức.

The Tri Way Podcast - chuỗi chương trình đưa anh đến đông đảo công chúng - chính là hợp thể của của hai phiên bản đó. Cuốn sách lần này là sự đúc kết đầy dụng công và tâm huyết sau hành trình nhiều năm làm podcast và say mê kiến tạo các hoạt động có tính cộng đồng của anh.

Cuốn sách hơn 350 trang của The Tri Way khác dòng sách selfhelp thường thấy khi không đưa ra các lời khuyên cụ thể mà đơn giản là mời gọi mọi người bước vào một không gian để cùng tư duy, chiêm nghiệm

Thấu hiểu bản thân mình hơn, sẵn sàng mở lòng đón nhận những điều mới, vun bồi tình yêu thương, có dũng khí và trách nhiệm vươn đến những mục tiêu trong cuộc sống...là những điều cuốn sách có thể mang đến cho bạn đọc.

Nhiều nội dung thú vị về hạnh phúc, khả năng rèn luyện ý chí, nâng cao tính tự chủ của bản thân...được thảo luận sôi nổi tại chương trình