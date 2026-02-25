HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Vận thế 12 cung hoàng đạo trong nửa đầu năm 2026

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Cung hoàng đạo có vận thế rực rỡ và bùng nổ nhất trong nửa đầu năm 2026 chính là Cự Giải.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo trong nửa đầu năm 2026.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Nửa đầu năm 2026, Bạch Dương có những biến động lớn. Tuy nhiên, thay đổi mang tính bước ngoặt đó có thể mở ra khởi đầu mới.

Gia đình và những người trẻ tuổi (cấp dưới, em út) sẽ giúp Bạch Dương vượt qua khó khăn.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Nửa đầu năm 2026 là giai đoạn Kim Ngưu bứt phá khỏi vùng an toàn.

Cung hoàng đạo này trở nên cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ và sẵn sàng đón nhận những thách thức không định trước.

Khả năng sáng tạo và giao tiếp được nâng cao, mang lại thành công trong công việc lẫn tình cảm.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử sẽ tập trung nâng cao giá trị bản thân và quản lý tài chính. Dù bận rộn nhưng Song Tử hãy giữ tâm thế thoải mái.

Đây là thời điểm lý tưởng để hoạch định tài sản và xây dựng các mối quan hệ bền vững thay vì chỉ xã giao hời hợt.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Nửa đầu năm 2026 là giai đoạn hoàng kim của Cự Giải với những bước ngoặt đầy kịch tính.

Cung hoàng đạo này có cơ hội tham gia vào những cộng đồng mới, giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển sự nghiệp. Sự chủ động sẽ mang lại vận may bất ngờ.

Vận thế 12 cung hoàng đạo trong nửa đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Nửa đầu năm 2026 là giai đoạn hoàng kim của Cự Giải với những bước ngoặt đầy kịch tính. Ảnh: Shutterstock

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm sau giai đoạn trầm lắng.

Cung hoàng đạo này trưởng thành hơn trong nhận thức. Đây là thời điểm lý tưởng để kết nối lại với xã hội, bộc lộ bản sắc cá nhân qua nghệ thuật hoặc mạng xã hội.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Nửa đầu năm 2026 là thời kỳ "cải cách" mạnh mẽ của Xử Nữ. Xử Nữ sẽ phá vỡ những khung mẫu cũ để thích nghi với thời đại mới, đặc biệt là việc ứng dụng AI và mạng xã hội vào công việc.

Trong quan hệ cá nhân, cung hoàng đạo này ưu tiên sự kết nối bình đẳng và chân thành hơn là phân cấp bậc.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình tập trung mạnh mẽ vào sự nghiệp và khẳng định vị thế cá nhân.

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tỏa sáng trên "sân khấu" của riêng mình, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai lâu dài.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Nửa đầu năm 2026, Bọ Cạp sẽ tập trung vào việc học hỏi và mở rộng tầm nhìn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn chia sẻ tri thức và triết lý sống của mình với thế giới.

Những trải nghiệm mới mẻ mang lại những cơ hội thăng tiến bất ngờ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã đón nhận vận may rực rỡ trong các mối quan hệ xã hội và tình cảm.

Cung hoàng đạo này có cơ hội gặp gỡ những người cùng chí hướng hoặc hâm nóng tình cảm với "người cũ". Đây là thời điểm tuyệt vời để hợp tác kinh doanh hoặc tiến tới những cam kết lâu dài.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Nửa đầu năm 2026, Ma Kết tập trung vào việc cải thiện thói quen sinh hoạt và hiệu quả công việc.

Ma Kết sẽ nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe và sự ngăn nắp trong đời sống hàng ngày. Sự tận tụy và tỉ mỉ sẽ mang lại những thành quả xứng đáng.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình sẽ bùng nổ sức sáng tạo và niềm đam mê.

Đây là giai đoạn Bảo Bình tự tin thể hiện bản sắc cá nhân, thu hút sự chú ý trong cả công việc lẫn tình cảm. Vận may mỉm cười giúp các dự án nghệ thuật hoặc sở thích riêng gặt hái thành công lớn.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư tập trung vào xây dựng nền tảng nội tâm và môi trường sống. Cung hoàng đạo này có xu hướng dành thời gian chăm sóc gia đình hoặc cải thiện không gian nhà ở.

12 cung hoàng đạo tử vi 12 cung hoàng đạo tử vi năm 2026
