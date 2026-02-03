Ngày 3-2, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc tổ chức các hoạt động trên 2 cây cầu biểu tượng của thành phố dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, cầu Rồng sẽ phun nước, lửa vào các đêm từ ngày 13 đến 22-2 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Riêng đêm giao thừa 16-2, cầu chỉ thực hiện phun nước vào thời điểm 0 giờ.

Hoạt động quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn được tổ chức trong 6 đêm, gồm các ngày 14 và 15-2 (tức 27, 28 tháng Chạp), các ngày 17 và 18-2 (mùng 1, mùng 2 Tết) và các ngày 21, 22-2 (mùng 5, mùng 6 Tết).

Cầu Rồng phun nước, phun lửa xuyên suốt dịp Tết Bính Ngọ

Cùng với đó, Đà Nẵng triển khai Dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 theo kế hoạch đã được duyệt.

Tại khu vực trung tâm thành phố, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư trang trí Tết tại 14 vị trí trung tâm, kết hợp duy tu, sửa chữa và đầu tư mới hệ thống điện chiếu sáng trên một số trục, tuyến đường chính.



Cầu sông Hàn quay nhịp thông thuyền

Ngoài ra, các hạng mục trang trí Tết còn được triển khai tại một số vị trí trung tâm phường Tam Kỳ, phường Hội An. Các xã, phường còn lại được giao chủ động tổ chức trang trí phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và tiết kiệm.

Phương án thiết kế năm nay lấy linh vật ngựa, biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và sự bứt phá – làm hình tượng xuyên suốt, kết nối các không gian đô thị. Các linh vật chính dự kiến bố trí tại khu vực sàn vỉa hè cầu chữ T, sàn cảnh quan đuôi cầu Rồng và các quảng trường trung tâm.

Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 13-2, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách từ ngày 14-2 đến 26-2 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng).