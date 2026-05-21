Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026

Sau nhiều năm đình trệ, dự án Vành đai 2 TPHCM đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) đang được tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ thi công. Những ngày này, tại công trường, hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc như máy xúc, máy đào, xe lu, xe ủi hoạt động liên tục để dọn dẹp mặt bằng và triển khai các hạng mục của giai đoạn 1 dự án.

Máy móc thi công nhộn nhịp tại công trường dự án đường Vành đai 2 đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa)

Theo ghi nhận, khoảng 30 công nhân đang làm việc xuyên suốt trên công trường. Không khí thi công nhộn nhịp trở lại được xem là tín hiệu tích cực sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 vào tháng 7-2025 nhằm tháo gỡ các vướng mắc cho dự án BT, giúp công trình có cơ hội "hồi sinh" sau nhiều năm dang dở.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường không giấu được sự phấn khởi khi dự án được triển khai trở lại. Suốt thời gian dài công trình ngưng thi công, nhiều khu vực trở thành nơi tập kết rác thải, cỏ mọc um tùm, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Việc công nhân tăng tốc dọn dẹp mặt bằng, tái lập công trường khiến nhiều hộ dân kỳ vọng khu vực sẽ sớm thay đổi diện mạo.

Dự án Vành đai 2 đoạn 3 có chiều dài khoảng 2,7 km, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), do Công ty CP Văn Phú Bắc Ái làm nhà đầu tư. Công trình được khởi công từ năm 2017 với kỳ vọng kết nối đồng bộ trục Phạm Văn Đồng với Quốc lộ 1, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội và khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM.

Theo Công ty CP Văn Phú Bắc Ái, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 31,51% khối lượng công việc. Trong năm 2026, nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành kết cấu chính của ba cây cầu gồm cầu Rạch Lùng, cầu Ông Việt và cầu Gò Cát; đồng thời hoàn thiện nền, mặt đường để thông xe kỹ thuật. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2027.

Tăng tốc thi công hướng đến thông xe kỹ thuật Vành đai 2 đoạn 3 trong năm 2026 - CLIP: NGỌC QUÝ

Tổng chi phí xây dựng của dự án khoảng 1.200 tỉ đồng, trong khi chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.400 tỉ đồng. Ở giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng mới hai nhánh đường song hành hai bên tuyến chính theo quy hoạch, mỗi nhánh rộng 19 m, gồm 6 m vỉa hè, 11,5 m mặt đường và 1,5 m lề đất. Phần đất ở giữa được giữ lại để đầu tư tuyến chính trong giai đoạn 2.

Dù vậy, dự án hiện vẫn còn gặp khó khăn do chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch. Nhà đầu tư kiến nghị UBND các phường Hiệp Bình, Tam Bình sớm hoàn tất công tác bàn giao để đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trước đó, từ năm 2020, dự án buộc phải tạm dừng vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư BT. Nhiều hạng mục thi công bị chia cắt, máy móc phải nằm chờ, công trình dang dở kéo dài suốt nhiều năm. Trong giai đoạn 2020-2025, đoạn tuyến này từng nhiều lần bị nhắc đến như một "đại công trường bỏ hoang", gây ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân khu vực.

Tăng tốc thi công Vành đai 2 đoạn 3, thông xe kỹ thuật cuối năm 2026

Dự án Vành đai 2 đoạn 3 có chiều dài khoảng 2,7 km, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng

Những ngày này, tại công trường, hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc như máy xúc, máy đào, xe lu, xe ủi hoạt động liên tục

Các nhà thầu đang tăng tốc dọn dẹp mặt bằng để thi công các hạng mục chính

Suốt thời gian dài công trình ngưng thi công, nhiều khu vực trở thành nơi tập kết rác thải, cỏ mọc um tùm

Xe lu, xe ủi hoạt động hết công suất dọn dẹp mặt bằng

Đây tín hiệu tích cực khi dự án Vành đai 2 đoạn 3 được gỡ vướng nhờ Nghị quyết 212 của Chính phủ

Người dân sinh sống dọc tuyến đường không giấu được sự phấn khởi khi dự án được triển khai trở lại

Tới nay công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 97%, còn vướng khoảng 10 hộ dân

Đến nay dự án đã hoàn thành hơn 31,51% khối lượng công việc

Trong năm 2026, nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành kết cấu chính của ba cây cầu gồm cầu Rạch Lùng, cầu Ông Việt và cầu Gò Cát

Dự kiến cuối năm nay dự án sẽ thông xe kỹ thuật