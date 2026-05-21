HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sau nhiều năm đình trệ, Vành đai 2 đoạn 3 TPHCM đang tái khởi động thi công, kỳ vọng sớm khép kín trục giao thông cửa ngõ phía Đông.

Sau nhiều năm đình trệ, dự án Vành đai 2 TPHCM đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) đang được tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ thi công. Những ngày này, tại công trường, hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc như máy xúc, máy đào, xe lu, xe ủi hoạt động liên tục để dọn dẹp mặt bằng và triển khai các hạng mục của giai đoạn 1 dự án.

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 1.

Máy móc thi công nhộn nhịp tại công trường dự án đường Vành đai 2 đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa)

Theo ghi nhận, khoảng 30 công nhân đang làm việc xuyên suốt trên công trường. Không khí thi công nhộn nhịp trở lại được xem là tín hiệu tích cực sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 vào tháng 7-2025 nhằm tháo gỡ các vướng mắc cho dự án BT, giúp công trình có cơ hội "hồi sinh" sau nhiều năm dang dở.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường không giấu được sự phấn khởi khi dự án được triển khai trở lại. Suốt thời gian dài công trình ngưng thi công, nhiều khu vực trở thành nơi tập kết rác thải, cỏ mọc um tùm, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Việc công nhân tăng tốc dọn dẹp mặt bằng, tái lập công trường khiến nhiều hộ dân kỳ vọng khu vực sẽ sớm thay đổi diện mạo.

Dự án Vành đai 2 đoạn 3 có chiều dài khoảng 2,7 km, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), do Công ty CP Văn Phú Bắc Ái làm nhà đầu tư. Công trình được khởi công từ năm 2017 với kỳ vọng kết nối đồng bộ trục Phạm Văn Đồng với Quốc lộ 1, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội và khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM.

Theo Công ty CP Văn Phú Bắc Ái, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 31,51% khối lượng công việc. Trong năm 2026, nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành kết cấu chính của ba cây cầu gồm cầu Rạch Lùng, cầu Ông Việt và cầu Gò Cát; đồng thời hoàn thiện nền, mặt đường để thông xe kỹ thuật. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2027.

Tăng tốc thi công hướng đến thông xe kỹ thuật Vành đai 2 đoạn 3 trong năm 2026 - CLIP: NGỌC QUÝ

Tổng chi phí xây dựng của dự án khoảng 1.200 tỉ đồng, trong khi chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.400 tỉ đồng. Ở giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng mới hai nhánh đường song hành hai bên tuyến chính theo quy hoạch, mỗi nhánh rộng 19 m, gồm 6 m vỉa hè, 11,5 m mặt đường và 1,5 m lề đất. Phần đất ở giữa được giữ lại để đầu tư tuyến chính trong giai đoạn 2.

Dù vậy, dự án hiện vẫn còn gặp khó khăn do chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch. Nhà đầu tư kiến nghị UBND các phường Hiệp Bình, Tam Bình sớm hoàn tất công tác bàn giao để đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trước đó, từ năm 2020, dự án buộc phải tạm dừng vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư BT. Nhiều hạng mục thi công bị chia cắt, máy móc phải nằm chờ, công trình dang dở kéo dài suốt nhiều năm. Trong giai đoạn 2020-2025, đoạn tuyến này từng nhiều lần bị nhắc đến như một "đại công trường bỏ hoang", gây ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân khu vực.

Tăng tốc thi công Vành đai 2 đoạn 3, thông xe kỹ thuật cuối năm 2026

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 2.

Dự án Vành đai 2 đoạn 3 có chiều dài khoảng 2,7 km, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 3.

Những ngày này, tại công trường, hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc như máy xúc, máy đào, xe lu, xe ủi hoạt động liên tục

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 4.

Các nhà thầu đang tăng tốc dọn dẹp mặt bằng để thi công các hạng mục chính

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 5.

Suốt thời gian dài công trình ngưng thi công, nhiều khu vực trở thành nơi tập kết rác thải, cỏ mọc um tùm

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 6.

Xe lu, xe ủi hoạt động hết công suất dọn dẹp mặt bằng

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 7.

Đây tín hiệu tích cực khi dự án Vành đai 2 đoạn 3 được gỡ vướng nhờ Nghị quyết 212 của Chính phủ

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 8.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường không giấu được sự phấn khởi khi dự án được triển khai trở lại

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 9.

Tới nay công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 97%, còn vướng khoảng 10 hộ dân

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 10.

Đến nay dự án đã hoàn thành hơn 31,51% khối lượng công việc

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 11.

Trong năm 2026, nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành kết cấu chính của ba cây cầu gồm cầu Rạch Lùng, cầu Ông Việt và cầu Gò Cát

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 12.

Dự kiến cuối năm nay dự án sẽ thông xe kỹ thuật

Vành đai 2 đoạn 3 thi công trở lại, hoàn thành 3 cầu năm 2026 - Ảnh 13.

Trước đó, vào ngày 17-3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp thị sát khu vực thi công dự án, yêu cầu các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công

Tin liên quan

Vành đai 2 TPHCM: Đoạn 3 sắp xong mặt bằng, chờ nguồn vốn

Vành đai 2 TPHCM: Đoạn 3 sắp xong mặt bằng, chờ nguồn vốn

(NLĐO) - Bàn giao mặt bằng đoạn Phạm văn Đồng – nút giao Gò Dưa đạt gần 97%, nhà đầu tư đang chờ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ sau 6 năm tạm ngưng.

Dự án Vành đai 2 - TP HCM trông chờ mặt bằng

Tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng "da beo" trước hạn chót 30-6 đối với dự án Vành đai 2, TP HCM xác định việc đẩy nhanh bồi thường, tái định cư là khâu mấu chốt

Tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2 TPHCM.

vành đai 2 TPHCM vành đai 2 đoạn 3 Công ty CP Văn Phú Bác Ái Nghị quyết 212
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo