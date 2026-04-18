Vành đai 2 TPHCM: Đoạn 3 sắp xong mặt bằng, chờ nguồn vốn

Ông Võ Trí Dũng, Giám đốc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức (Ban bồi thường), cho biết dự án xây dựng tuyến kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - quốc lộ 1 (đoạn 3) chiều dài tuyến 2,75 km, diện tích thu hồi 20,6 ha.

Vành đai 2 TPHCM, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1.

Dự án ảnh hưởng đến 469 hộ gia đình, cá nhân, trong đó phường Tam Bình 269 trường hợp, phường Hiệp Bình 200 trường hợp.

Đây là dự án BT (xây dựng - chuyển giao) được khởi công năm 2017 nhưng đến năm 2020 tạm ngưng do vướng mắc thủ tục pháp lý và mặt bằng.

Ông Dũng cho biết đã chi trả 459 trường hợp, với 1.092 tỉ đồng. Đến nay đã bàn giao mặt bằng 453/469 trường hợp.

Trong đó, phường Tam Bình bàn giao mặt bằng 268/269 trường hợp, phường Hiệp Bình 185/200 trường hợp. Diện tích bàn giao 19,3/20,6 ha (chiếm 96,6%).

Dự án Vành đai 2, đoạn từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, tạm ngưng thi công từ năm 2020.

Khởi công từ năm 2017, đoạn 3 Vành đai 2 TPHCM dài chỉ 2,75 km, vẫn chưa thể "về đích".

Khu đất dự án bỏ trống, được tận dụng làm bãi đổ xe.

Ban Bồi thường cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành thu hồi mặt bằng 4 hồ sơ đến 30-6. Các trường hợp này áp dụng quy định chuyển tiếp theo Luật Đất đai nên việc thu hồi đất bằng biện pháp cưỡng chế sẽ chậm hơn các trường hợp khác.

Dự án đã bố trí tái định cư 130 trường hợp. Hiện một số trường hợp khó khăn thu hồi mặt bằng đang được kiến nghị, giải quyết.

Nhà đầu tư đang chờ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong khi đó, đại diện nhà đầu tư đoạn 3 - Công ty CP Văn Phú - Bắc Ái – cho biết mong sớm nhận đủ mặt bằng để dự án thi công xuyên suốt, liền mạch, đẩy nhanh tiến độ.

Về nguồn vốn, nhà đầu tư cho biết đang chờ các thủ tục liên quan vì phụ thuộc nguồn vốn ngân hàng.

Nhiều hạng mục dở dang, "thi gang cùng tuế nguyệt" suốt 6 năm qua.

Sau gần 20 năm quy hoạch, Vành đai 2 TP HCM vẫn còn 14/64 km chưa xây dựng, với 4 đoạn. Trong đó, đoạn 3 dài khoảng 2,75 km được khởi công từ năm 2017, đến năm 2020 thì tạm ngưng khi đạt 44% khối lượng thi công, do khó khăn mặt bằng và vướng mắc thủ tục pháp lý.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, xây dựng theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).



