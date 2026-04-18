HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vành đai 2 TPHCM: Đoạn 3 sắp xong mặt bằng, chờ nguồn vốn

QUỐC ANH

(NLĐO) - Bàn giao mặt bằng đoạn Phạm văn Đồng – nút giao Gò Dưa đạt gần 97%, nhà đầu tư đang chờ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ sau 6 năm tạm ngưng.

Ông Võ Trí Dũng, Giám đốc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức (Ban bồi thường), cho biết dự án xây dựng tuyến kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - quốc lộ 1 (đoạn 3) chiều dài tuyến 2,75 km, diện tích thu hồi 20,6 ha.

Vành đai 2 TPHCM, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1.

Dự án ảnh hưởng đến 469 hộ gia đình, cá nhân, trong đó phường Tam Bình 269 trường hợp, phường Hiệp Bình 200 trường hợp. 

Đây là dự án BT (xây dựng - chuyển giao) được khởi công năm 2017 nhưng đến năm 2020 tạm ngưng do vướng mắc thủ tục pháp lý và mặt bằng.

Ông Dũng cho biết đã chi trả 459 trường hợp, với 1.092 tỉ đồng. Đến nay đã bàn giao mặt bằng 453/469 trường hợp. 

Trong đó, phường Tam Bình bàn giao mặt bằng 268/269 trường hợp, phường Hiệp Bình 185/200 trường hợp. Diện tích bàn giao 19,3/20,6 ha (chiếm 96,6%).

Dự án Vành đai 2, đoạn từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, tạm ngưng thi công từ năm 2020.

Khởi công từ năm 2017, đoạn 3 Vành đai 2 TPHCM dài chỉ 2,75 km, vẫn chưa thể "về đích".

Khu đất dự án bỏ trống, được tận dụng làm bãi đổ xe.

Ban Bồi thường cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành thu hồi mặt bằng 4 hồ sơ đến 30-6. Các trường hợp này áp dụng quy định chuyển tiếp theo Luật Đất đai nên việc thu hồi đất bằng biện pháp cưỡng chế sẽ chậm hơn các trường hợp khác.

Dự án đã bố trí tái định cư 130 trường hợp. Hiện một số trường hợp khó khăn thu hồi mặt bằng đang được kiến nghị, giải quyết.

Nhà đầu tư đang chờ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong khi đó, đại diện nhà đầu tư đoạn 3 - Công ty CP Văn Phú - Bắc Ái – cho biết mong sớm nhận đủ mặt bằng để dự án thi công xuyên suốt, liền mạch, đẩy nhanh tiến độ.

Về nguồn vốn, nhà đầu tư cho biết đang chờ các thủ tục liên quan vì phụ thuộc nguồn vốn ngân hàng.

Nhiều hạng mục dở dang, "thi gang cùng tuế nguyệt" suốt 6 năm qua.

Sau gần 20 năm quy hoạch, Vành đai 2 TP HCM vẫn còn 14/64 km chưa xây dựng, với 4 đoạn. Trong đó, đoạn 3 dài khoảng 2,75 km được khởi công từ năm 2017, đến năm 2020 thì tạm ngưng khi đạt 44% khối lượng thi công, do khó khăn mặt bằng và vướng mắc thủ tục pháp lý.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, xây dựng theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).


Tin liên quan

Hiện trạng, tiến độ bồi thường dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

(NLĐO) - Tổng số hộ bị ảnh hưởng nhà, đất tại dự án là 897 trường hợp, trong đó phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2 TPHCM.

Hơn 6.700 tỉ đồng đã chi cho bồi thường dự án Vành đai 2

(NLĐO) - Tính đến giữa tháng 1-2026, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2 TP HCM đạt gần 75% diện tích.

giải phóng mặt bằng thu hồi đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo