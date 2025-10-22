HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Vào nhà vệ sinh, người đàn ông bị rắn lục tấn công

Hải Yến

(NLĐO)- Vừa lấy bàn chải đánh răng, người đàn ông đột nhiên cảm thấy đau điếng ngón tay cái, nhìn kỹ thì phát hiện con lục đang ẩn mình

Chiều 22-10, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận cứu chữa một người đàn ông bị rắn lục đuôi đỏ cắn ngay trong nhà. Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng ngón tay cái sưng đỏ, đau lan nhanh. 


img

Bàn tay người đàn ông bị rắn cắn

Bệnh nhân cho biết buổi sáng, ông vào phòng vệ sinh đánh răng. Khi đưa tay lấy bàn chải thì đột nhiên ông thấy đau ngón tay cái, nhìn lại thì phát hiện 1 con rắn màu xanh dài hơn 0,5 m đang ngóc đầu lên.

Tại bệnh viện, sau khi xác định đây là vết thương có nguy cơ nhiễm nọc rắn và nhiễm trùng, bệnh nhân được sơ cứu rửa sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván và chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Trong ngày đầu, vết cắn sưng nề lan dần lên bàn tay và cẳng tay kèm cảm giác đau nhức. Siêu âm phần mềm ghi nhận phù nề mô mềm, không tổn thương mạch máu. 

Các xét nghiệm đông máu và sinh hóa đối với bệnh nhân trong giới hạn an toàn. Bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn lục tinh chế từ kho thuốc hiếm theo hướng dẫn điều trị rắn độc cắn của Bộ Y tế. 

"Nọc rắn lục đuôi đỏ chứa các enzyme fibrinogenase và haemorrhagin gây rối loạn đông máu và phá hủy mô, do đó điều trị sớm bằng huyết thanh là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh" - bác sĩ nhấn mạnh.


Tin liên quan

Vụ người đàn ông ở TP HCM bị chó, rắn cắn tử vong: Khẩn trương khoanh vùng xử lý

Vụ người đàn ông ở TP HCM bị chó, rắn cắn tử vong: Khẩn trương khoanh vùng xử lý

(NLĐO)- Địa phương phát hiện các ca tử vong do bệnh dại được khuyến cáo nhiều biện pháp phòng dịch, nhanh chóng thành lập tổ bắt và xử lý chó thả rông

Suýt mất mạng vì tin lời thầy lang chữa rắn cắn

(NLĐO) – Tin lời thầy lang hơn bác sĩ, 1 phụ nữ bị rắn độc cắn phải nhập viện lần 2 trong tình trạng nguy kịch.

Một bệnh viện tiếp nhận 13 người bị rắn cắn sau bão lũ

(NLĐO) - Trong 10 ngày trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 13 trường hợp rắn cắn, trong đó 3 ca bị rắn lục núi cắn

Bệnh viện Nhân dân 115 bệnh viện cấp cứu rắn cắn khoa Hồi sức rắn lục đuôi đỏ
