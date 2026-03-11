HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng

Tin, ảnh, video: Huế Xuân

(NLĐO) - Thay vì tập trung ở hội trường để tìm hiểu về các ngành học, học sinh sẽ chia thành nhóm nhỏ đi tham quan từng khoa, thực hành ở từng ngành học.

Ngày 11-3, gần 100 học sinh lớp 12 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề - Giới thiệu việc làm Châu Đức (xã Ngãi Giao, TPHCM) đã tham gia hoạt động trải nghiệm một ngày làm sinh viên tại Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An (phường Đông Hòa, TPHCM).

VIDEO: Học sinh hào hứng trải nghiệm một ngày làm sinh viên

Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 1.

Giảng viên hướng dẫn nữ sinh trang trí bánh ngọt đơn giản

Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 2.
Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 3.

Ngành công nghệ ô tô thu hút rất đông nam sinh trải nghiệm

Không giống như những chương trình hướng nghiệp khác, thay vì tập trung ở hội trường để tìm hiểu về các ngành học, học sinh được chia thành từng nhóm nhỏ để tham quan từng khoa, thực hành cơ bản với từng ngành.

Học sinh bắt đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm "nhập vai" tại khách sạn Đồng An của Khoa Du Lịch. Tại đây, các em trải nghiệm làm bánh và tham quan các phòng khách sạn sang trọng, được bày trí theo nhiều phong cách khác nhau.

Tại khu vực công nghệ thông tin và công nghệ cơ khí, không khí trở nên hào hứng khi các em được tận tay điều khiển robot, xe đua Racing Mini Car, trải nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) bằng giọng nói.

Thông qua các hoạt động, học sinh bắt đầu hứng thú và chọn được những nhóm ngành phù hợp với mình. Các thầy cô trưởng khoa giải đáp thắc mắc và cố vấn thêm để chọn đúng ngành, chọn trường phù hợp với mỗi cá nhân.

Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 4.

Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 5.

Đến với Khoa Y - Dược, các bạn trẻ biết thêm kiến thức về nhóm máu

Theo ThS Thân Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An (TP HCM), đây không chỉ là cơ hội để học sinh "chạm" vào ngành học mà còn là dịp để nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư của các em và giáo viên, từ đó có những thay đổi, điều chỉnh phù hợp trong quá trình đào tạo, đặc biệt là trong công tác hướng nghiệp.

Em Nguyễn Lưỡng Trực, học sinh lớp 12A6, chia sẻ trước đây khá mơ hồ với việc chọn ngành, chọn nghề. Trong quá trình học, Trực đã xác định được vài ngành học yêu thích, tuy nhiên vẫn chưa dám "chốt" với gia đình.

"Nhờ tham gia trải nghiệm mà em thấy bản thân khá phù hợp với ngành may thời trang, ngoài ra em cũng ấn tượng và hứng thú với có một chút ấn tượng với ngành công nghệ ô tô của trường. Sau hôm nay, em sẽ tìm hiểu kỹ hơn về 2 ngành này và thông báo lựa chọn của mình với mình sớm nhất" – Trực bày tỏ.

Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 6.

Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 7.

Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 8.

Vào xưởng thực hành trải nghiệm, học sinh tự tin "chốt" luôn nguyện vọng - Ảnh 9.

Mỗi ngành học đều có giảng viên hướng dẫn cụ thể

Lần đầu tiên đến Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An, bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề - Giới thiệu việc làm Châu Đức, bất ngờ khi trường có mảng xanh rất lớn, đặc biệt là hệ thống thiết bị thực hành hiện đại.

"Mặc dù phải di chuyển quãng đường dài hơn 2 giờ đồng hồ nhưng học sinh vẫn rất hào hứng, tham gia tất cả các hoạt động mà nhà trường tổ chức. Điều này cho thấy hình thức hướng nghiệp này rất phù hợp và mang lại những kết quả rất tích cực" – bà Vân nhận xét.


