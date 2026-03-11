HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Quan trọng nhất là xác định ngành nghề trước khi chọn trường

Yến Anh

(NLDO)- Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thí sinh không nên chọn ngành hot mà cần có quyết định phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của bản thân.

Mùa tuyển sinh ĐH 2026 năm nay ghi nhận nhiều nội dung mới khiến thí sinh phải tìm hiểu kỹ thông tin. Đại diện Trường Đại học Hà Nội cho biết năm 2026, trường dự kiến tuyển 2.850 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo: Luật, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Luật (phân hiệu Đắk Lắk) và 2 chương trình đào tạo chất lượng cao: Luật, Luật Kinh tế.

Quan trọng nhất là xác định ngành nghề trước khi chọn trường - Ảnh 1.

TS Trần Kim Liễu, Giám đốc Trung tâm Thực hành Pháp luật, Trường ĐH Luật Hà Nội tư vấn cho các thí sinh

Trường sử dụng ba phương thức xét tuyển, bao gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các thí sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập của bậc THPT năm 2026 (kết quả học tập lớp 10, 11 và 12) theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành.

Đối với 2 phương thức xét kết quả bậc THPT và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường có xem xét đến cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Trong số các tổ hợp xét tuyển, tổ hợp C00 được nhà trường sử dụng xét tuyển ở các ngành: Luật, Luật Kinh tế và Luật (phân hiệu Đắk Lắk).

TS Trần Kim Liễu, Giám đốc Trung tâm Thực hành Pháp luật, Trường ĐH Luật Hà Nội, lưu ý mùa tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi trong quy chế tuyển sinh, vì thế thí sinh cần theo dõi sát sao thông tin tuyển sinh của các trường và căn cứ vào năng lực, mong muốn của bản thân để đưa ra những lựa chọn phù hợp, đạt nguyện vọng của bản thân.

Quan trọng nhất là xác định ngành nghề trước khi chọn trường - Ảnh 2.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Đại học Phenikaa

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, cho biết, một trong những điều quan trọng nhất khi lựa chọn con đường học tập là xác định ngành nghề trước khi chọn trường.

Theo PGS Nguyễn Phú Khánh, ngành nghề sẽ gắn bó với người học trong thời gian dài, nếu chỉ chọn trường mà không thực sự yêu thích ngành học hoặc chưa đủ năng lực theo đuổi, quá trình học tập có thể gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thí sinh nên ưu tiên lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích và đam mê của mình trước, sau đó mới cân nhắc đến trường đào tạo.

PGS-TS Nguyễn Phú Khánh cũng cho rằng học sinh có thể mạnh dạn lựa chọn các ngành khoa học cơ bản như Toán, Vật lý, Hóa học. Theo ông, dù hiện nay trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, song các nền tảng khoa học cơ bản vẫn đóng vai trò quan trọng, bởi AI cũng được xây dựng dựa trên những nền tảng này. Phó Giám đốc ĐH Phenikaa lưu ý đến xu hướng liên ngành đang ngày càng rõ rệt trong giáo dục đại học hiện nay. Nhiều lĩnh vực có sự kết hợp giữa các ngành khác nhau, chẳng hạn giữa công nghệ và y tế hoặc giữa kinh tế và công nghệ. Thí sinh có thể cân nhắc các ngành học có tính liên ngành để phù hợp với sở thích của mình và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động trong tương lai.

Liên quan đến vấn đề chọn ngành, chọn nghề, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, cho rằng chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, công nghệ số, hội nhập toàn cầu đang tái định hình mọi lĩnh vực. Những ngành nghề của hôm qua có thể không còn là trung tâm của ngày mai. Những nghề của ngày mai có thể chưa kịp xuất hiện trong sách giáo khoa hôm nay. Những kỹ năng của hôm nay có thể chưa đủ cho thập kỷ tới,...

Ông Thảo khuyên học sinh, không phải lo sợ khi mình không chọn theo ngành hot mà cần có quyết định phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của bản thân. Học sinh hãy tự tin nghiêm túc và trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Các em không phải lo sợ khi mình không chọn theo ngành hot, bạn cũng đừng nghĩ nghề mình yêu không phải là nghề của số đông. Một quốc gia mạnh không phải chỉ vì có nhiều kỹ sư hay nhiều bác sĩ. Một quốc gia mạnh, tự cường khi mỗi công dân phát huy hết tiềm năng của mình, khi chúng ta chủ tri thức, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai. Vì thế, hãy tự tin nghiêm túc và trách nhiệm với lựa chọn của mình.

