Khoa học

Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con người

Anh Thư

(NLĐO) - Lịch sử tiến hóa vừa được điều chỉnh lại thông qua việc phát hiện một sinh vật có hình dáng "lai" giữa cáo và thằn lằn

Một nghiên cứu mới từ Đại học Chicago (Mỹ) đã phân tích chi tiết hóa thạch một sinh vật cổ đại mang tên Thrinaxodon liorhinus, "vị tổ tiên" rất xa xôi trên cây gia phả của chính loài người chúng ta.

Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con người - Ảnh 1.

Hóa thạch sinh vật 250 triệu tuổi thuộc loài Thrinaxodon liorhinus mà các nhà khoa học Mỹ đã dùng trong nghiên cứu - Ảnh: ĐẠI HỌC CHICAGO

Theo Science Alert, các loài Thrinaxodon sống vào đầu kỷ Tam Điệp, trước khi những loài khủng long đầu tiên xuất hiện và là một Cynodont - nhánh sinh vật tiến hóa thành động vật có vú sau này - với hình dáng cơ thể nằm giữa thằn lằn và cáo.

Vì vậy, chúng ta thừa hưởng nhiều đặc điểm tiến hóa từ các loài Thrinaxodon. Mẫu vật Thrinaxodon liorhinus 250 triệu tuổi mà nhóm khoa học gia Mỹ có được là một ví dụ.

Một số gene của sinh vật đã tuyệt chủng này tuân theo cùng một khuôn mẫu mà các loài động vật có vú hiện đại ngày nay - bao gồm chúng ta - sở hữu. Nghiên cứu mới này cho thấy cấu trúc thính giác của nó cũng vậy.

Sử dụng ảnh chụp CT của hộp sọ và hàm của con vật, họ đã tạo ra các mô hình 3D mô phỏng cách giải phẫu của Thrinaxodon phản ứng với các mức áp suất và tần số âm thanh khác nhau, đồng thời tìm hiểu xem xương của nó "rung lắc" như thế nào khi phản ứng.

Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con người - Ảnh 2.

Thrinaxodon liorhinus khi còn tồn tại trên Trái Đất - Ảnh: ĐẠI HỌC CHICAGO

Trước khi có tai giữa và khả năng nghe bằng màng nhĩ, động vật dựa vào âm thanh truyền qua xương, trong đó các dây thần kinh truyền tín hiệu từ các rung động ở xương hàm đến não.

Nhưng sinh vật này đã sở hữu một dạng màng nhĩ sơ khai, có thể hoạt động khá tốt ngay cả khi không có các xương tai giữa tách rời.

Đó là sự cải tiến đáng kể so với hình thức dẫn truyền qua xương, có khả năng đánh dấu một bước chuyển tiếp cho các loài động vật có vú, hướng tới việc dựa vào thính giác qua màng nhĩ.

Với niên đại 250 triệu tuổi của sinh vật này, phát hiện trên cho thấy kiểu nghe đặc biệt của chúng ta và các loài động vật có vú khác đã bắt đầu tiến hóa sớm hơn ít nhất 50 triệu năm so với những gì khoa học từng suy đoán trước đó.

Nghiên cứu độc đáo này vừa được công bố trên tạp chí khoa học PNAS.

