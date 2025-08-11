NASA phát hiện thứ giống y sinh vật Trái Đất trên Sao Hỏa

NASA cho biết vật lạ mà tàu săn sự sống Curiosity chụp được giống hệt san hô - một trong những loài động vật cổ đại nhất của Trái Đất và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Mặc dù nó không phải là san hô Sao Hỏa như nhiều người kỳ vọng nhưng đây được xem là báu vật khoa học, củng cố niềm tin về một thế giới có sự sống cổ xưa.

Hình ảnh được Curiosity gửi về từ Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Cấu trúc giống san hô được tìm thấy ở khu vực Gale Crater này thực ra là một cấu trúc đá nhỏ sáng màu, bề rộng chỉ 2,5 cm.

Quan trọng hơn, nó được hình thành từ nước, sau hàng tỉ năm được những làn gió đầy cát nơi hành tinh đỏ "điêu khắc" thành hình dạng cành san hô.

Đây không phải là lần đầu tiên Curiosity tìm thấy những tảng đá kỳ lạ kiểu này ở khu vực Gale Crater mà nó khám phá.

Mặc dù không phải sự sống nhưng quá trình hình thành liên quan đến nước của chúng đã góp phần khẳng định lập luận của NASA rằng Gale Crater từng là một đồng bằng có sông giống như những gì đang tồn tại trên Trái Đất.

Vì vậy, Curiosity vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm các bằng chứng trực tiếp về sự sống cổ đại nơi đây. Sự sống đó có thể đã tồn tại khoảng hơn 3 tỉ năm trước, giai đoạn mà Sao Hỏa được cho là có nước ở dạng lỏng.

Một số bằng chứng sống động hơn đã được tìm thấy thời gian gần đây, bao gồm các chuỗi carbon dài từ đá 3,7 tỉ năm tuổi, bằng chứng cho thấy hành tinh đỏ từng có chu trình carbon.