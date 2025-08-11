HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

NASA phát hiện thứ giống y sinh vật Trái Đất trên Sao Hỏa

Anh Thư

(NLĐO) - Bức ảnh đen trắng mà tàu săn sự sống Curiosity của NASA vừa gửi về từ khu vực Gale Crater của Sao Hỏa đủ khiến nhiều người giật mình.

NASA cho biết vật lạ mà tàu săn sự sống Curiosity chụp được giống hệt san hô - một trong những loài động vật cổ đại nhất của Trái Đất và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Mặc dù nó không phải là san hô Sao Hỏa như nhiều người kỳ vọng nhưng đây được xem là báu vật khoa học, củng cố niềm tin về một thế giới có sự sống cổ xưa.

NASA phát hiện thứ giống y sinh vật Trái Đất trên Sao Hỏa - Ảnh 1.

Hình ảnh được Curiosity gửi về từ Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Cấu trúc giống san hô được tìm thấy ở khu vực Gale Crater này thực ra là một cấu trúc đá nhỏ sáng màu, bề rộng chỉ 2,5 cm.

Quan trọng hơn, nó được hình thành từ nước, sau hàng tỉ năm được những làn gió đầy cát nơi hành tinh đỏ "điêu khắc" thành hình dạng cành san hô.

Đây không phải là lần đầu tiên Curiosity tìm thấy những tảng đá kỳ lạ kiểu này ở khu vực Gale Crater mà nó khám phá.

Mặc dù không phải sự sống nhưng quá trình hình thành liên quan đến nước của chúng đã góp phần khẳng định lập luận của NASA rằng Gale Crater từng là một đồng bằng có sông giống như những gì đang tồn tại trên Trái Đất.

Vì vậy, Curiosity vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm các bằng chứng trực tiếp về sự sống cổ đại nơi đây. Sự sống đó có thể đã tồn tại khoảng hơn 3 tỉ năm trước, giai đoạn mà Sao Hỏa được cho là có nước ở dạng lỏng.

Một số bằng chứng sống động hơn đã được tìm thấy thời gian gần đây, bao gồm các chuỗi carbon dài từ đá 3,7 tỉ năm tuổi, bằng chứng cho thấy hành tinh đỏ từng có chu trình carbon.

Tin liên quan

Báu vật ngàn năm tiết lộ về "Chiến binh Mây" vùng Amazon

Báu vật ngàn năm tiết lộ về "Chiến binh Mây" vùng Amazon

(NLĐO) - 200 công trình ẩn giấu trong "rừng Mây" và 3 báu vật đặc biệt đã tiết lộ nhiều chi tiết chưa từng có về một bộ tộc chiến binh cổ xưa.

Phát hiện hành tinh mới thuộc "vùng sự sống", cực gần chúng ta

(NLĐO) - Alpha Centauri Ab là một thế giới khổng lồ và là ngoại hành tinh gần Trái Đất nhất.

Bản quét laser tiết lộ điều gây sốc về đế chế Maya

(NLĐO) - Khảo sát vùng đất rộng 95.000 km2 mà đế chế Maya từng ngự trị 1.400 năm trước, các nhà khoa học đã phát hiện điều bất ngờ.

