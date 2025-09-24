Vây bắt 2 thanh niên Làng Vây ở biên giới

Ngày 24-9, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa vây bắt 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 400 viên ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới.

Hai đối tượng bị vây bắt ở biên giới vì tàng trữ ma túy tổng hợp. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, chiều 22-9, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Hồ Văn Huy (SN 2009) và Hồ Văn Hưng (SN 2008; cùng ngụ bản Làng Vây, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) vì có hành vi tàng trữ ma tuý.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 400 viên nén màu hồng và xanh, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp, mua về để sử dụng.



