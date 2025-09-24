HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Vây bắt 2 thanh niên Làng Vây ở biên giới

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi bị lực lượng chức năng vây bắt ở biên giới, 2 thanh niên Làng Vây - Quảng Trị bước đầu đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 24-9, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa vây bắt 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 400 viên ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới.

Vây bắt 2 thanh niên Làng Vây ở biên giới - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị vây bắt ở biên giới vì tàng trữ ma túy tổng hợp. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, chiều 22-9, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Hồ Văn Huy (SN 2009) và Hồ Văn Hưng (SN 2008; cùng ngụ bản Làng Vây, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) vì có hành vi tàng trữ ma tuý. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 400 viên nén màu hồng và xanh, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp, mua về để sử dụng.


Tin liên quan

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

(NLĐO) - Ca sĩ Chi Dân cùng anh trai đến một phòng trọ của người bạn rồi tổ chức sử dụng ma túy.

Bắt bà trùm mắc bệnh "tâm thần" điều hành đường dây ma tuý cực "khủng"

(NLĐO)- Đang chữa bệnh tâm thần, Bùi Thị Thanh Thuỷ vẫn chỉ đạo các "đàn em" khác thực hiện hành vi mua, bán ma tuý ngoài xã hội.

Tạm giam tài xế xe container dương tính ma tuý tông chết bé trai 12 tuổi

(NLĐO) - Vụ va chạm với tài xế xe container khiến người con chết tại chỗ, người cha bị thương nặng được đưa vào bệnh viện

