"Váy cưới" của Erik trong hôn lễ "bà trùm nông sản" Viên Vibi gây sốt

Ca khúc chú rể đặt riêng tặng cô dâu do Erik trình bày "viral" (lan tỏa) khắp mạng

Những ngày qua, "Váy cưới" đã nhận đạt thành tích: Tốp 1 Zing MP3 Realtime Chart, tốp 1 iTunes Việt Nam, tốp 13 YouTube Trending, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok với hàng ngàn lượt chia sẻ và sử dụng âm thanh.

Erik hát ca khúc "váy cưới". (Ảnh: Facebook Erik)

Erik và cặp đôi trong ngày cưới

Erik tại đám cưới

Erik trình diễn "Váy cưới"

Đây không phải là một sản phẩm âm nhạc thương mại thông thường mà là món quà đặc biệt được chú rể Lưu Khánh Linh đặt hàng riêng nhạc sĩ Kai Đinh sáng tác dành tặng cô dâu Viên Vibi.

Kai Đinh đã chắp bút ca khúc sau nhiều cuộc trò chuyện cùng cặp đôi về hành trình hơn 10 năm yêu nhau, đồng hành và cùng vượt qua những giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà khi những giai điệu đầu tiên của "Váy cưới" vang lên trong lễ đường, Viên Vibi đã không kìm được nước mắt. Sau một thập kỷ bên nhau, lễ cưới tại Phan Thiết đánh dấu chương mới trong câu chuyện tình yêu của cả hai.

Không gian đám cưới đẹp lung linh sắc màu biển cả

Đám cưới lấy cảm hứng từ biển cả, không gian tiệc được tạo nên bởi những lớp voan mềm mô phỏng chuyển động của sóng biển, kết hợp cùng các cụm hoa tươi như những lớp bọt sóng được thời gian lưu giữ lại. Khi ánh sáng đi qua từng lớp chất liệu, toàn bộ không gian như mang theo hơi thở của đại dương.

Đám cưới lung linh của cặp đôi

Thông điệp chủ đạo của đám cưới là "Born from the Sea. Refined by Time. Kept by Love" (Sinh ra từ biển cả, được tôi luyện bởi thời gian và được gìn giữ bởi tình yêu). Đây cũng chính là dòng chữ xuất hiện trên bộ thiệp cưới đặc biệt mà khách mời nhận được trước ngày diễn ra hôn lễ.

Không gian đám cưới

Chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của Viên Vibi và Lưu Khánh Linh là gia đình cùng những người bạn thân, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz và mạng xã hội như: diễn viên Ngọc Trinh, hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Ali Hoàng Dương, Lynk Lee, Huyền Baby, Ngọc Thanh Tâm, DJ Mie, MC Minh Xù, Lucie & Tuấn Dương, Misthy, Long Chun, Việt Phương Thoa…

Viên Vibi tên thật là Trần Thanh Hương Viên, sinh năm 1995, tại Bình Thuận. Cô là một diễn viên, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô được cộng đồng mạng yêu thương gọi bằng biệt danh "bà trùm nông sản Bình Thuận" và sở hữu lượng người theo dõi lên đến hơn 11 triệu người. Một số phim cô tham gia: "Doctor Lof - Bác sĩ hạnh phúc", "Độc thân vui tánh", "Wassup"...



