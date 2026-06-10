Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi

Cô dâu Viên Vibi ghi đậm "dấu ấn" cá nhân qua thiệp cưới

Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt, hành trình mới sau một thập kỷ yêu nhau, Viên Vibi - Khánh Linh đã lên ý tưởng bất ngờ cho tất cả những người yêu mến. Nếu bộ ảnh cưới là ý tưởng của thập niên "1900 hồi đó" đầy hài hước thì thiệp cưới lại ghi đậm "dấu ấn" cá nhân của cô dâu.

Là cô gái miền biển, Viên Vibi chọn thiệp cưới mang hơi thở của biển với vỏ sò nằm ở vị trí trung tâm, cát và ngọc trai. Kèm theo thiệp cưới là quả bong bóng lớn cùng những dòng nhắn yêu thương từ Linh & Viên.

Thiệp cưới của Viên Vibi - Khánh Linh

Cô dâu là người con gái miền biển

Nhiều lời nhắn nhủ, tâm tình

Tất cả gói trọn tình cảm của cô dâu, chú rể

Bộ thiệp được thiết kế để kể lại câu chuyện tình yêu của cặp đôi thông qua từng lớp mở, từng chi tiết và từng chất liệu. Chiếc vỏ sò lớn đặt ở trung tâm cùng lời nhắn "Born from the Sea. Refined by Time. Kept by Love" (Tạm dịch: Sinh ra từ biển, được tôi luyện bởi thời gian và được gìn giữ bởi tình yêu).

Thông tin tiệc cưới của cặp đôi được thể hiện trên hộp kính đặc biệt. Bên trong phối các chi tiết vỏ sò, vỏ ốc, cát và ngọc trai.

Loạt bạn bè nổi tiếng của cặp đôi bất ngờ với sự độc đáo của thiệp cưới

Điểm đặc biệt nhất của thiệp cưới nằm ở chiếc vỏ sò với dòng chữ "Nhấn vào đây để nghe nhé". Thay vì chỉ đọc một lời mời, khách mời được lắng nghe chính giọng nói của cô dâu-chú rể thông qua cuộn băng nhỏ được cất giấu đáy thiệp - "dưới đại dương".

Cặp đôi từng có bộ ảnh cưới độc đáo

Bối cảnh chụp ảnh giữa vườn thanh long

Nhiều bạn bè nổi tiếng của cặp đôi gồm: Tiến Luật, Long Chun, Tun Phạm, Tín Nguyễn, Mie, Tô Ngọc Bảo Linh (Lynk Lee)… đã rất bất ngờ khi "đập hộp" thiệp mời. Họ bày tỏ niềm vui trên nền tảng mạng xã hội.

Tín Nguyễn với thiệp cưới

Tiến Luật khoe thiệp cưới

Lynk Lee

DJ Mie

Misthy

Erik

Viên Vibi tên thật là Trần Thanh Hương Viên, sinh năm 1995, tại Bình Thuận. Cô là một diễn viên, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô được cộng đồng mạng yêu thương gọi bằng biệt danh "bà trùm nông sản Bình Thuận" và sở hữu lượng người theo dõi lên đến hơn 11 triệu người. Một số phim cô tham gia: "Doctor Lof - Bác sĩ hạnh phúc", "Độc thân vui tánh", "Wassup"...