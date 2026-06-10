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Giải trí

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ TikToker, diễn viên kiêm người mẫu Viên Vibi khiến nhiều bạn bè nổi tiếng bất ngờ với thiệp cưới độc đáo.

Cô dâu Viên Vibi ghi đậm "dấu ấn" cá nhân qua thiệp cưới

Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt, hành trình mới sau một thập kỷ yêu nhau, Viên Vibi - Khánh Linh đã lên ý tưởng bất ngờ cho tất cả những người yêu mến. Nếu bộ ảnh cưới là ý tưởng của thập niên "1900 hồi đó" đầy hài hước thì thiệp cưới lại ghi đậm "dấu ấn" cá nhân của cô dâu.

Là cô gái miền biển, Viên Vibi chọn thiệp cưới mang hơi thở của biển với vỏ sò nằm ở vị trí trung tâm, cát và ngọc trai. Kèm theo thiệp cưới là quả bong bóng lớn cùng những dòng nhắn yêu thương từ Linh & Viên.

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 1.

Thiệp cưới của Viên Vibi - Khánh Linh

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 2.

Cô dâu là người con gái miền biển

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 3.

Nhiều lời nhắn nhủ, tâm tình

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 4.

Tất cả gói trọn tình cảm của cô dâu, chú rể

Bộ thiệp được thiết kế để kể lại câu chuyện tình yêu của cặp đôi thông qua từng lớp mở, từng chi tiết và từng chất liệu. Chiếc vỏ sò lớn đặt ở trung tâm cùng lời nhắn "Born from the Sea. Refined by Time. Kept by Love" (Tạm dịch: Sinh ra từ biển, được tôi luyện bởi thời gian và được gìn giữ bởi tình yêu).

Thông tin tiệc cưới của cặp đôi được thể hiện trên hộp kính đặc biệt. Bên trong phối các chi tiết vỏ sò, vỏ ốc, cát và ngọc trai.

Loạt bạn bè nổi tiếng của cặp đôi bất ngờ với sự độc đáo của thiệp cưới

Điểm đặc biệt nhất của thiệp cưới nằm ở chiếc vỏ sò với dòng chữ "Nhấn vào đây để nghe nhé". Thay vì chỉ đọc một lời mời, khách mời được lắng nghe chính giọng nói của cô dâu-chú rể thông qua cuộn băng nhỏ được cất giấu đáy thiệp - "dưới đại dương".

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 5.

Cặp đôi từng có bộ ảnh cưới độc đáo

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 6.

Bối cảnh chụp ảnh giữa vườn thanh long

Nhiều bạn bè nổi tiếng của cặp đôi gồm: Tiến Luật, Long Chun, Tun Phạm, Tín Nguyễn, Mie, Tô Ngọc Bảo Linh (Lynk Lee)… đã rất bất ngờ khi "đập hộp" thiệp mời. Họ bày tỏ niềm vui trên nền tảng mạng xã hội.

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 7.

Tín Nguyễn với thiệp cưới

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 8.

Tiến Luật khoe thiệp cưới

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 9.

Lynk Lee

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 10.

DJ Mie

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 11.

Misthy

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 12.

Erik

Viên Vibi tên thật là Trần Thanh Hương Viên, sinh năm 1995, tại Bình Thuận. Cô là một diễn viên, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô được cộng đồng mạng yêu thương gọi bằng biệt danh "bà trùm nông sản Bình Thuận" và sở hữu lượng người theo dõi lên đến hơn 11 triệu người. Một số phim cô tham gia: "Doctor Lof - Bác sĩ hạnh phúc", "Độc thân vui tánh", "Wassup"...

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 13.

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 14.

Tiến Luật, Tín Nguyễn,… kinh ngạc thiệp cưới "bà trùm nông sản" Viên Vibi - Ảnh 15.

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Tiến Luật thiệp cưới Viên Vibi Tín Nguyễn Bà trùm nông sản
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