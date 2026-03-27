Về biên giới La Dêê, dựng “phên dậu” từ những đường cờ Tổ quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Về biên giới La Dêê, dựng “phên dậu” từ những đường cờ Tổ quốc

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Những “đường cờ Tổ quốc” ở xã biên giới La Dêê làm sáng màu biên cương, bồi đắp ý chí giữ đất, giữ rừng của người dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng ngược lên phía tây, con đường dẫn về xã La Dêê như bị nuốt chửng giữa những dãy núi trùng điệp. Quốc lộ 14D hiểm trở, có những đoạn một bên vách đá dựng, bên kia là vực sâu hun hút, chỉ cần một chút lơ là cũng đủ khiến người đi phải trả giá.

Khánh thành Cột đèn năng lượng mặt trời "Thắp sáng vùng biên" của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành thực hiện tại xã biên giới La Dêê.

Thế nhưng, giữa không gian hoang sơ và khắc nghiệt ấy, nhịp sống nơi biên cương vẫn bền bỉ. Người dân các dân tộc Giẻ Triêng, Ve, Cơ Tu ngày ngày bám đất, bám rừng, vượt qua thiếu thốn để giữ lấy từng nếp nhà, từng thửa rẫy. Không chỉ mưu sinh, họ còn là "cột mốc sống", cùng lực lượng chức năng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi đường biên Tổ quốc.

Ngày 27-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng thành phố, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới" – "Hành trình tuổi trẻ - Kết nối vì cộng đồng" tại xã La Dêê.

CLIP: Chương trình "Tháng Ba biên giới" – "Hành trình tuổi trẻ - Kết nối vì cộng đồng" tại xã La Dêê

Đại diện Báo Người Lao Động trao 500 lá cờ Tổ quốc cho Bộ CHQS TP Đà Nẵng để xây dựng các đường cờ tại xã La Dêê

Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm hỏi già làng tại xã La Dêê

Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Đà Nẵng, động viên già làng Chrưm Hưa.

Theo đó, Báo Người Lao Động đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Ban Công tác Quần chúng, Phòng Chính trị Bộ CHQS TP Đà Nẵng để triển khai các công trình "Đường cờ Tổ quốc" dọc tuyến biên giới.

Đặc biệt, dịp này, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành đã thực hiện 10 cột đèn năng lượng mặt trời để "thắp sáng vùng biên". Giữa nền xanh thẫm của núi rừng, màu đỏ của cờ Tổ quốc khi được treo dọc các tuyến đường như một dải lụa rực rỡ, vừa làm bừng sáng cảnh quan, vừa khẳng định chủ quyền nơi biên viễn. Mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng mà còn là lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng bền bỉ về trách nhiệm giữ gìn non sông.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 50 suất hỗ trợ học tập cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp thêm động lực để các em nhỏ nơi vùng cao tiếp tục đến trường.

Đường cờ Tổ quốc "thắp sáng" biên cương

Thượng tá Trần Văn Đông đánh giá chương trình "Đường cờ Tổ quốc" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc. Những lá cờ góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức chủ quyền lãnh thổ, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trao các suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã La Dêê.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao các suất hỗ trợ học tập cho các em học sinh tại xã La Dêê.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao các suất hỗ trợ cho người dân miền biên viễn.

"Đây là nguồn động viên quan trọng để bà con thêm yêu Tổ quốc, thêm niềm tin vào Đảng, từ đó chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh" – Thượng tá Trần Văn Đông nhấn mạnh.

Ở La Dêê, việc giữ gìn biên giới không chỉ nằm ở những cột mốc hay đường tuần tra, mà còn bắt đầu từ những điều rất đỗi giản dị: một lá cờ trước hiên nhà, một con đường sạch sẽ, một lớp học sĩ số học sinh.

Trong cái khắc nghiệt của núi rừng, sự hiện diện của những "đường cờ Tổ quốc" chính là minh chứng rõ ràng cho sự đồng lòng giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân. Đó là cách biên cương được gìn giữ không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng niềm tin, ý chí và bằng tình yêu đất nước được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành gồm Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng thành phố, Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Đoàn Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn, Công ty TNHH Đông Tây Barbershop đã quan tâm, phối hợp để thực hiện tốt chương trình.


(NLĐO) – Đồng hành cùng "Ngày Chủ nhật xanh" diễn ra tại phường Tân Hưng, TP HCM, Báo Người Lao Động trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc.

(NLĐO) - Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh các sáng kiến, công trình, sản phẩm sáng tạo và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố

(NLĐO) - Tuyến đường cờ Tổ quốc góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương

lực lượng chức năng năng lượng mặt trời chủ quyền lãnh thổ Đường cờ Tổ quốc Đà Nẵng xã La Dêê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo