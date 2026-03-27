Về biên giới La Dêê, dựng “phên dậu” từ những đường cờ Tổ quốc

Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng ngược lên phía tây, con đường dẫn về xã La Dêê như bị nuốt chửng giữa những dãy núi trùng điệp. Quốc lộ 14D hiểm trở, có những đoạn một bên vách đá dựng, bên kia là vực sâu hun hút, chỉ cần một chút lơ là cũng đủ khiến người đi phải trả giá.

Khánh thành Cột đèn năng lượng mặt trời "Thắp sáng vùng biên" của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành thực hiện tại xã biên giới La Dêê.

Thế nhưng, giữa không gian hoang sơ và khắc nghiệt ấy, nhịp sống nơi biên cương vẫn bền bỉ. Người dân các dân tộc Giẻ Triêng, Ve, Cơ Tu ngày ngày bám đất, bám rừng, vượt qua thiếu thốn để giữ lấy từng nếp nhà, từng thửa rẫy. Không chỉ mưu sinh, họ còn là "cột mốc sống", cùng lực lượng chức năng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi đường biên Tổ quốc.

Ngày 27-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng thành phố, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới" – "Hành trình tuổi trẻ - Kết nối vì cộng đồng" tại xã La Dêê.

CLIP: Chương trình "Tháng Ba biên giới" – "Hành trình tuổi trẻ - Kết nối vì cộng đồng" tại xã La Dêê

Đại diện Báo Người Lao Động trao 500 lá cờ Tổ quốc cho Bộ CHQS TP Đà Nẵng để xây dựng các đường cờ tại xã La Dêê

Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm hỏi già làng tại xã La Dêê

Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Đà Nẵng, động viên già làng Chrưm Hưa.

Theo đó, Báo Người Lao Động đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Ban Công tác Quần chúng, Phòng Chính trị Bộ CHQS TP Đà Nẵng để triển khai các công trình "Đường cờ Tổ quốc" dọc tuyến biên giới.

Đặc biệt, dịp này, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành đã thực hiện 10 cột đèn năng lượng mặt trời để "thắp sáng vùng biên". Giữa nền xanh thẫm của núi rừng, màu đỏ của cờ Tổ quốc khi được treo dọc các tuyến đường như một dải lụa rực rỡ, vừa làm bừng sáng cảnh quan, vừa khẳng định chủ quyền nơi biên viễn. Mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng mà còn là lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng bền bỉ về trách nhiệm giữ gìn non sông.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 50 suất hỗ trợ học tập cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp thêm động lực để các em nhỏ nơi vùng cao tiếp tục đến trường.

Đường cờ Tổ quốc "thắp sáng" biên cương

Thượng tá Trần Văn Đông đánh giá chương trình "Đường cờ Tổ quốc" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc. Những lá cờ góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức chủ quyền lãnh thổ, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trao các suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã La Dêê.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao các suất hỗ trợ học tập cho các em học sinh tại xã La Dêê.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao các suất hỗ trợ cho người dân miền biên viễn.

"Đây là nguồn động viên quan trọng để bà con thêm yêu Tổ quốc, thêm niềm tin vào Đảng, từ đó chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh" – Thượng tá Trần Văn Đông nhấn mạnh.

Ở La Dêê, việc giữ gìn biên giới không chỉ nằm ở những cột mốc hay đường tuần tra, mà còn bắt đầu từ những điều rất đỗi giản dị: một lá cờ trước hiên nhà, một con đường sạch sẽ, một lớp học sĩ số học sinh.

Trong cái khắc nghiệt của núi rừng, sự hiện diện của những "đường cờ Tổ quốc" chính là minh chứng rõ ràng cho sự đồng lòng giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân. Đó là cách biên cương được gìn giữ không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng niềm tin, ý chí và bằng tình yêu đất nước được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành gồm Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng thành phố, Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Đoàn Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn, Công ty TNHH Đông Tây Barbershop đã quan tâm, phối hợp để thực hiện tốt chương trình.



