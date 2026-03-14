Điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa rực rỡ cờ Tổ quốc trước ngày bầu cử

Ngày mai 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hòa cùng không khí tươi vui của cả nước, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa từ nhiều ngày nay đã ngập tràn cờ hoa trên khắp các tuyến phố, đường làng, các điểm bầu cử.

Các con đường ở Pù Luông rực rỡ cờ Tổ quốc trước ngày bầu cử

Tại xã Pù Luông, một trong những điểm bầu cử trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông đã được Ủy ban bầu cử xã Pù Luông chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đặc biệt là tại điểm du lịch cộng đồng Pù Luông (ở thôn Đôn, xã Pù Luông), nơi có những con đường chạy quanh các cánh đồng lúa xanh mướt, chính quyền xã đã cho cắm cờ Tổ quốc dọc 2 bên đường.

Cờ Tổ quốc đỏ thắm trên các con đường, bên những cánh đồng lúa xanh mướt

Ông Hà Nam Khánh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pù Luông, cho biết đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật, các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để ngày mai (15-3), cử tri trong toàn xã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo ông Khánh, Pù Luông là điểm bầu cử số 10 của tỉnh, tại đây có 6 tổ bầu cử và 20 điểm bầu cử tại các thôn bản. Toàn xã có 6.993 cử tri. "Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hướng tới "Ngày hội toàn dân", ngoài trang hoàng tại các điểm bầu cử, địa phương đã cho cắm cờ Tổ quốc 2 bên tuyến đường trong điểm du lịch tại thôn Đôn (điểm trung tâm) tạo điểm nhấn"- ông Khánh chia sẻ.

Nhiều cô gái trẻ tạo dáng check-in tại đường cờ Tổ quốc

Tỉnh Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri đi bầu cử. Thanh Hóa có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu; 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu; 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu 3.484 đại biểu. Toàn tỉnh thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Hình ảnh cờ Tổ quốc rực rỡ tại điểm du lịch Pù Luông trước ngày bầu cử:

Khách nước ngoài khám phá Pù Luông, đi dưới những hàng cờ đỏ tươi

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử xã Pù Luông, tại điểm du lịch hiện có khoảng 400 khách đăng ký lưu trú, trong đó có khoảng 200 khách nước ngoài

Nhiều khách du lịch lưu trú ở Pù Luông tới đường cờ chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp

Cung đường chữ S, đoạn đường đẹp nhất ở Pù Luông, chạy qua các cánh đồng lúa

Đường cờ này trở nên nổi tiếng ở Pù Luông từ thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc và hiện nay là điểm đến hút khách, đặc biệt là các bạn trẻ tới check-in, chụp hình

Cờ Tổ quốc cũng được trang hoàng rực rỡ tại các điểm bầu cử ở xã Pù Luông

Công tác chuẩn bị cho "Ngày hội của toàn dân" đã được chuẩn bị chu đáo

Cử tri thôn Eo Kén, xã Pù Luông xem tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Điểm du lịch Pù Luông trong những năm qua là điểm đến nổi tiếng, hút khách du lịch ở Thanh Hóa, đặc biệt là du khách nước ngoài, bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng.



