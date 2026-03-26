Báo Mỹ: Israel đánh trúng tuyến đường Nga - Iran chuyển vũ khí trên biển Caspi

Quân đội Israel gần đây tuyên bố đã tấn công vào cảng Bandar Anzali trên biển Caspi từ hôm 18-3, nhắm vào hàng chục mục tiêu từ tàu chiến, trung tâm chỉ huy đến xưởng đóng tàu. Các bức ảnh được tờ Wall Street Journal xác nhận cho thấy trụ sở hải quân Iran tại cảng bị hư hại, cùng với nhiều tàu chiến bị phá hủy.

Bộ Ngoại giao Nga lên án cuộc tấn công của Israel, gọi cảng Bandar Anzali là trung tâm thương mại và hậu cần quan trọng sử dụng cho hoạt động buôn bán hàng hóa dân dụng với Iran. Moscow cũng cảnh báo không nên mở rộng chiến sự sang biển Caspi.

Giới phân tích cho rằng Israel không đề cập đến Nga khi công bố vụ tấn công để tránh làm phật lòng Moscow. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm nhiều lần với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài tháng qua. Một nguồn tin cho biết Israel sẽ không tấn công các tàu Nga đi qua tuyến đường này.

Theo nhiều nguồn tin, Tehran và Moscow đã hợp tác chặt chẽ suốt cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran, khi Nga chia sẻ hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến giúp Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ và khắp vùng Vịnh.

Biển Caspi là vùng biển kín lớn nhất thế giới. Nằm ngoài tầm của Hải quân Mỹ, vùng biển này nối liền các cảng của Nga và Iran cách nhau khoảng 960 km, tạo điều kiện cho hai nước tự do trao đổi vũ khí cùng với các mặt hàng như lúa mì và dầu mỏ.

Tuyến đường này đặc biệt quan trọng để vận chuyển máy bay không người lái Shahed - loại vũ khí chiến lược trong xung đột Nga - Ukraine và Mỹ - Israel - Iran hiện tại.

Theo Wall Street Journal, thông qua biển Caspi, Moscow vận chuyển lượng lớn đạn pháo và các loại đạn dược khác của Iran nhằm tiếp tế cho quân đội tiền tuyến. Theo báo cáo năm 2023, các tàu thuyền hoạt động trên biển Caspi chuyển hơn 300.000 quả đạn pháo và một triệu viên đạn từ Iran sang Nga.

Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với các thực thể Iran và Nga vận chuyển vũ khí qua biển Caspi trong những năm gần đây, bao gồm các công ty vận tải biển, tàu thuyền và cá nhân.