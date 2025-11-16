Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội

Yến Anh

(NLĐO)- 45 người mẫu trình diễn 50 mẫu áo dài trong khuôn khổ Chuỗi hoạt động văn hoá nhân kỷ niệm 20 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam tại phố cổ Hà Nội.

Chuỗi hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 20 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 - 23-11-2025) tại phố cổ Hà Nội kéo dài từ nay đến hết 5-12 với nhiều hoạt động phong phú.

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 1.

Các người mẫu trình diễn áo dài tại Di tích số 40 Lãn Ông

Nổi bật là không gian trưng bày tại Di tích số 40 Lãn Ông, giới thiệu về danh y Hải Thượng Lãn Ông, thuốc Nam của người Việt và khu vực trải nghiệm dược trà, giúp du khách khám phá giá trị của phố nghề đông y truyền thống.

Đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc) là nơi giới thiệu dự án nghiên cứu "Không gian kể chuyện đình Kim Ngân" thông qua hoa văn đặc hữu và các sản phẩm nghề truyền thống như kim hoàn, đồ sừng.

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 2.

Đặc biệt, chương trình âm nhạc di sản "Chuyện Nhạc Phố Cổ" do Đông Kinh Cổ Nhạc biểu diễn vào tối 22-11 tại Đình Kim Ngân hứa hẹn tái hiện những tinh hoa cổ nhạc Việt trong không gian văn hóa đặc trưng.

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 3.

Ngoài ra, các workshop trải nghiệm in họa tiết cổ bằng mộc bản Thanh Liễu và làm sản phẩm lưu niệm từ lụa, gỗ, giấy dó sẽ tạo cơ hội cho công chúng trực tiếp tham gia gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Những hoạt động này không chỉ làm sống động không gian Phố cổ mà còn là cầu nối để các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng và đến với du khách quốc tế.

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 4.

Chương trình giới thiệu hành trình 30 năm gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản áo dài Việt Nam của nhà thiết kế David Minh Đức Haute couture là điểm nhấn của lễ khai mạc vừa được tổ chức tại Di tích số 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ sưu tập áo dài gồm 50 mẫu thiết kế với sự trình diễn của 45 người mẫu tên tuổi của Việt Nam.

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 5.

Thông qua ngôn ngữ thời trang, David Minh Đức kể lại câu chuyện của chính mình về con đường phục dựng, gìn giữ và lan tỏa di sản áo dài Việt Nam.

Các thiết kế trong bộ sưu tập đều được tạo tác từ những chất liệu đặc trưng của Á Đông, trên nền chất liệu này là những họa tiết thêu tay cầu kỳ, sắc màu đậm chất dân gian, đường cắt táo bạo nhưng vẫn giữ được tinh thần Việt.

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 6.

Trong suốt hơn 30 năm theo nghề, David Minh Đức không chỉ thiết kế áo dài mà còn nghiên cứu lịch sử trang phục Việt, phục dựng nhiều loại hình Việt phục cổ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, mang hình ảnh áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 7.

Chia sẻ về tình yêu sâu sắc dành cho Hà Nội và di sản của mảnh đất này, nhà thiết kế David Minh Đức cho biết, dù có đi muôn nơi, trái tim ông vẫn luôn hướng về Hà Nội, nơi ông đã lập nghiệp và khởi đầu hành trình nghiên cứu, thiết kế y phục Việt hơn 30 năm trước.

Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 8.

Bộ sưu tập thời trang được trình diễn là cách ông gửi gắm tình cảm và năng lượng của mình đến mọi người, kêu gọi cộng đồng cùng đồng hành bảo tồn, phát huy và phát triển các di sản văn hóa - nguồn tài nguyên vô tận cho sáng tạo.

Tin liên quan

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh

(NLĐO) - Nhận lời mời thiết kế áo dài cho MC bản tin đặc biệt của VTV ngày 2-9, NTK Nguyễn Thơ Thơ nghĩ ngay đến hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.

di sản áo dài phố cổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo