Vẻ đẹp chuẩn mực của áo dài trên phố cổ Hà Nội

Chuỗi hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 20 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 - 23-11-2025) tại phố cổ Hà Nội kéo dài từ nay đến hết 5-12 với nhiều hoạt động phong phú.

Các người mẫu trình diễn áo dài tại Di tích số 40 Lãn Ông

Nổi bật là không gian trưng bày tại Di tích số 40 Lãn Ông, giới thiệu về danh y Hải Thượng Lãn Ông, thuốc Nam của người Việt và khu vực trải nghiệm dược trà, giúp du khách khám phá giá trị của phố nghề đông y truyền thống.

Đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc) là nơi giới thiệu dự án nghiên cứu "Không gian kể chuyện đình Kim Ngân" thông qua hoa văn đặc hữu và các sản phẩm nghề truyền thống như kim hoàn, đồ sừng.

Đặc biệt, chương trình âm nhạc di sản "Chuyện Nhạc Phố Cổ" do Đông Kinh Cổ Nhạc biểu diễn vào tối 22-11 tại Đình Kim Ngân hứa hẹn tái hiện những tinh hoa cổ nhạc Việt trong không gian văn hóa đặc trưng.

Ngoài ra, các workshop trải nghiệm in họa tiết cổ bằng mộc bản Thanh Liễu và làm sản phẩm lưu niệm từ lụa, gỗ, giấy dó sẽ tạo cơ hội cho công chúng trực tiếp tham gia gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Những hoạt động này không chỉ làm sống động không gian Phố cổ mà còn là cầu nối để các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng và đến với du khách quốc tế.

Chương trình giới thiệu hành trình 30 năm gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản áo dài Việt Nam của nhà thiết kế David Minh Đức Haute couture là điểm nhấn của lễ khai mạc vừa được tổ chức tại Di tích số 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ sưu tập áo dài gồm 50 mẫu thiết kế với sự trình diễn của 45 người mẫu tên tuổi của Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ thời trang, David Minh Đức kể lại câu chuyện của chính mình về con đường phục dựng, gìn giữ và lan tỏa di sản áo dài Việt Nam.

Các thiết kế trong bộ sưu tập đều được tạo tác từ những chất liệu đặc trưng của Á Đông, trên nền chất liệu này là những họa tiết thêu tay cầu kỳ, sắc màu đậm chất dân gian, đường cắt táo bạo nhưng vẫn giữ được tinh thần Việt.

Trong suốt hơn 30 năm theo nghề, David Minh Đức không chỉ thiết kế áo dài mà còn nghiên cứu lịch sử trang phục Việt, phục dựng nhiều loại hình Việt phục cổ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, mang hình ảnh áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về tình yêu sâu sắc dành cho Hà Nội và di sản của mảnh đất này, nhà thiết kế David Minh Đức cho biết, dù có đi muôn nơi, trái tim ông vẫn luôn hướng về Hà Nội, nơi ông đã lập nghiệp và khởi đầu hành trình nghiên cứu, thiết kế y phục Việt hơn 30 năm trước.

Bộ sưu tập thời trang được trình diễn là cách ông gửi gắm tình cảm và năng lượng của mình đến mọi người, kêu gọi cộng đồng cùng đồng hành bảo tồn, phát huy và phát triển các di sản văn hóa - nguồn tài nguyên vô tận cho sáng tạo.