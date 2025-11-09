Khi di sản và sáng tạo cùng ngồi chung một bàn tròn

"Ẩm thực là một dạng ngôn ngữ"

Nhịp sống Sài Gòn những năm gần đây chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành ẩm thực - dịch vụ - trải nghiệm, khi việc "đi ăn" không chỉ để đáp ứng nhu cầu, mà đã trở thành một phần của văn hóa sống đô thị.

Đặc biệt tại khu vực phường An Khánh (TP HCM), những mô hình ẩm thực kết hợp văn hóa và không gian ngày càng được ưa chuộng, phản ánh xu hướng tìm kiếm sự cân bằng giữa giá trị truyền thống và trải nghiệm hiện đại của người Sài Gòn.

Trong đó, Group Quán Bụi là một minh chứng điển hình với khu phức hợp ẩm thực đầu tiên kết hợp hương vị truyền thống Việt cùng đặc trưng ẩm thực Thái.

Khu phức hợp bao gồm ba thương hiệu thành viên của chuỗi: Quán Bụi Garden 3, Sticky Rice và Café'In, đại diện cho ba sắc thái ẩm thực và phong cách sống khác nhau. Trong đó, Bụi Garden 3 tái hiện tinh thần ẩm thực Việt trong không gian Đông Dương thanh lịch. Với các hàng cột lớn, tường vôi ấm và những bức tranh vẽ tay lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Từng chi tiết, từ chiếc đèn treo chạm khắc cho đến mảng tường ngả màu thời gian, đều gợi nhắc về ký ức của những ngôi nhà Việt xưa, nhưng được thể hiện lại bằng ngôn ngữ hiện đại và tinh giản hơn.

Món ăn thể hiện rõ văn hóa

Sticky Rice mang hơi thở của ẩm thực Thái Lan vùng Isan. Từ mùi hương nhẹ trong không khí, ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn, đến tiếng động nhịp nhàng từ khu bếp, tất cả đều nhằm tạo nên trải nghiệm "đa giác quan" đặc trưng cho ẩm thực Thái đương đại. Và Café'In lấy cảm hứng từ tinh thần nghỉ ngơi của người Sài Gòn hiện đại, không gian phủ sắc xanh đặc trưng, mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng ra hàng cây.

Hơn cả một công trình ẩm thực

Không gian đậm chất văn hóa

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, anh Danh Trần, nhà sáng lập của chuỗi Quán Bụi Group, cho biết: "Ẩm thực là một dạng ngôn ngữ - người Việt kể chuyện bằng mùi, bằng vị, bằng những bữa ăn. Từ chén nước mắm đến đôi đũa tre, mỗi chi tiết đều chứa đựng một phần linh hồn Việt Nam. Chúng tôi không chỉ muốn phục vụ món ăn, mà muốn khơi lại ký ức, cảm xúc giúp mọi người tìm thấy sự kết nối trong từng bữa ăn".

Anh nhấn mạnh thêm rằng Quán Bụi Group Complex không chỉ là một không gian ẩm thực, mà là "bàn cơm tròn của sự giao thoa văn hóa", việc đặt Sticky Rice và Café'In cạnh Quán Bụi là cách mở rộng đối thoại văn hóa Sticky Rice đại diện cho tinh thần khu vực - cởi mở, trẻ trung, phản ánh nhịp sống hiện đại.

Café'In mang lại hơi thở sáng tạo, là nơi cà phê và những câu chuyện nhỏ kết nối con người. Ba thương hiệu cùng kể một câu chuyện về sự dung hòa của ẩm thực Á Đông, với Việt Nam là điểm tựa văn hóa.

Mỗi không gian, món ăn và trải nghiệm đều phản ánh cách doanh nghiệp này hiểu về "di sản" - không phải để lưu giữ, mà để tiếp nối. Khi di sản và sáng tạo cùng ngồi chung một bàn tròn, câu chuyện văn hóa Việt sẽ luôn được kể tiếp - bằng sự tinh tế, giản dị và lòng tự hào.