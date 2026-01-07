HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giải Jackpot 1 vé số Vietlott lên hơn 176,5 tỉ đồng, sao vẫn chưa có người trúng?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) –Số lượng phát hành vé số Power 6/55 của Vietlott tăng cao, giá trị giải Jackpot 1 lên hơn 176,5 tỉ đồng nhưng vẫn chưa có người trúng giải


Giải Jackpot 1 vé số Vietlott tăng lên hơn 176,5 tỉ đồng vẫn chưa có người trúng - Ảnh 1.

Giá trị cộng dồn giải Jackpot 1 tăng lên hơn 176,5 tỉ đồng, thu hút người chơi vé số Vietlott

Sau kỳ quay số mở thưởng ngày 6-1, giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott tiếp tục không tìm thấy chủ nhân, đẩy giá trị cộng dồn lên mức hơn 176,5 tỉ đồng.

Giải thưởng càng cao, sức hút của Power 6/55 càng lớn, khiến lượng vé phát hành liên tục lập kỷ lục trong những kỳ quay số gần đây. Chỉ trong vài kỳ quay đầu năm 2026, giá trị Jackpot 1 đã tăng vọt từ hơn 153 tỉ đồng (ngày 1-1) lên 164 tỉ đồng (ngày 3-1) và nay là hơn 176 tỉ đồng. Mỗi kỳ không trúng, giải thưởng cộng dồn thêm khoảng 10-12 tỉ đồng, phản ánh doanh thu bán vé rất lớn.

Nhiều người chơi thắc mắc với lượng vé phát hành lớn như vậy, tại sao giải Jackpot 1 vẫn chưa chịu "nổ"?

Lý giải về việc này, một số đại lý của Vietlott cho hay vé số Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Tại mỗi kỳ quay số dù số lượng vé phát hành nhiều hay ít, giá trị cộng dồn của Jackpot 1 cao hay thấp đều có thể có vé trúng hoặc chưa có vé trúng.

Thực tế cho thấy trong gần 10 năm hoạt động, thị trường xổ số từng chứng kiến những kỳ Jackpot 1 chỉ ở mức khởi điểm 30 tỉ đồng, lượng vé phát hành ít, nhưng chỉ sau 1-2 kỳ đã tìm được chủ nhân.

Ngược lại, cũng có giai đoạn giải thưởng cộng dồn vượt mốc 300 tỉ đồng (kỷ lục lịch sử từng ghi nhận gần 345 tỉ đồng năm 2025) mà vẫn chưa có vé trúng, dù doanh thu bán vé rất lớn.

Giới kinh doanh xổ số nhận định đây là đặc thù của loại hình Jackpot, cộng dồn càng lâu không trúng, giá trị càng lớn, càng thu hút người chơi, nhưng bản chất ngẫu nhiên khiến việc "nổ" giải không thể dự đoán.

vé số trúng thưởng Vietlott Power 6/55 Jackpo1
