Văn hóa - Văn nghệ

Vén màn bí mật "Hẹn uớc mùa sau"

Yến Anh

(NLĐO)- Triển lãm được cấu trúc như một hành trình dẫn dắt người xem bước sâu hơn vào những tầng lớp của bản thể và nhận thức trên hành trình sống.

Tiếp nối không gian trưng bày đầu tiên tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - 16 Ngô Quyền, TS Trịnh Thắng tiếp tục mở ra một cấu trúc triển lãm hoàn toàn mới cho bộ tranh chất liệu da bò "Hẹn uớc mùa sau" tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật – 22 Hàng Buồm, Hà Nội với tên gọi: "Vén màn bí mật – Hẹn uớc mùa sau".

Vén màn bí mật "Hẹn uớc mùa sau" - Ảnh 1.

Họa sĩ Trịnh Thắng

Nếu tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, gần 70 tác phẩm được đặt trong một tinh thần phô diễn tự do, ngẫu hứng và đa chiều, không gợi mở hay định hướng một cách tiếp cận cụ thể, thì tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, toàn bộ không gian được tái cấu trúc như một hành trình dẫn dắt người xem bước sâu hơn vào những tầng lớp của bản thể và nhận thức trên hành trình sống.

Chia sẻ về nhịp sáng tạo mới này, TS Trịnh Thắng cho biết tại không gian Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, mọi tác phẩm hiện hữu như chính nó là - hồn nhiên, tự do, hạnh phúc và an lành. Nhưng khi bước sang không gian của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, đó lại là một sự "vén màn" để đi vào một hành trình khác, rất đặc biệt. Không phải vén màn để đưa ra đáp án, mà để cùng nhau mở ra từng lớp của bản thể, của đời sống và của chính người xem tranh.

Vén màn bí mật "Hẹn uớc mùa sau" - Ảnh 2.

Tác giả trò chuyện với người yêu tranh

Không gian "Vén màn bí mật – Hẹn uớc mùa sau" được cấu trúc thành ba hợp phần chính. Hợp phần đầu tiên, "Giáo lý nền tảng" được xem như hành trang đầu tiên của mọi hành trình sống. Hợp phần "Mẫu tánh" là nơi gợi mở những phẩm tính thuộc về người Mẹ: trí tuệ, sự biết ơn và tính khiêm hạ. Trong khi đó, hợp phần "Phụ tánh" mở ra những suy tưởng về các bậc Thánh tôn, chư Phật và những phẩm tính của "Đại Từ, Đại Bi". 

Theo tác giả, khi đạt tới một tầng nhận thức đủ lớn, con người không còn tranh chấp hay chấp thủ, mà trở nên bao dung và chan hòa hơn với hết thảy, bởi lòng từ khi ấy đã bao hàm cả trí tuệ.

Vén màn bí mật "Hẹn uớc mùa sau" - Ảnh 3.

TS-Họa sĩ Trịnh Thắng "vén màn bí mật" các bức tranh

Điểm đặc biệt của triển lãm không nằm ở số lượng tác phẩm hay cấu trúc trưng bày, mà ở tính mở và khả năng tương tác đa chiều giữa tác giả và người xem.

Khán giả khi đến xem triển lãm có thể để lại những câu hỏi hoặc cảm nhận riêng liên quan đến hành trình "Hẹn Ước Mùa Sau". TS Trịnh Thắng sẽ có những buổi hiện diện và đối thoại trực tiếp để cùng người xem "vén màn" từng lớp ý nghĩa, không theo một đáp án cố định nào, mà như một tiến trình khai mở mang tính cá nhân và trực nhận. "Không có một sự vén màn chung cho tất cả mọi người. Mỗi người sẽ có một cách bước vào khác nhau"- tác giả chia sẻ.

Triển lãm kéo dài hết ngày 21-6

Vén màn bí mật "Hẹn uớc mùa sau" - Ảnh 4.

Tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm

Tiến sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972 tại Thái Bình. Ông theo đuổi ngành Y và tốt nghiệp bác sĩ tại trường Đại Học Y Khoa Thái Bình năm 1996. Sau đó ông đã nỗ lực tự học Tiếng Anh rồi đỗ thủ khoa trong kỳ thi học bổng Thạc sĩ tại Mỹ do quỹ Ford Foundation tài trợ.

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ y tế công cộng, chuyên ngành khoa học xã hội và hành vi tại trường đại học Bắc Carolina, Mỹ (UNC) năm 2007 do quỹ VEF tài trợ.

Tiến sĩ Trịnh Thắng đã có nhiều năm làm chuyên gia, nghiên cứu, giảng dạy và công tác trong lĩnh vực y tế công cộng, giáo dục và phát triển xã hội.

(NLĐO)- Gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò được họa sĩ Trịnh Thắng giới thiệu trong triển lãm cá nhân "Hẹn ước mùa sau" khai mạc chiều 10-5.

