MỸ TẤN CÔNG CARACAS, TUYÊN BỐ BẮT GIỮ TỔNG THỐNG MADURO: Venezuela và nhiều nước lên án kịch liệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

MỸ TẤN CÔNG CARACAS, TUYÊN BỐ BẮT GIỮ TỔNG THỐNG MADURO: Venezuela và nhiều nước lên án kịch liệt

Anh Thư

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng sớm 3-1 (giờ địa phương) tuyên bố trên Truth Social rằng Mỹ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela

 "Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa khỏi đất nước. "Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ" - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Theo AP và CNN, nhiều người dân ở thủ đô Caracas của Venezuela đã nghe thấy ít nhất 7 tiếng nổ lớn và tiếng máy bay tầm thấp vào khoảng 2 giờ sáng 3-1 (giờ địa phương). Một số cột khói bốc lên từ các vị trí trong thành phố, bao gồm nhà chứa máy bay của một căn cứ quân sự và sân bay La Carlota. Các vụ nổ ở Caracas khiến người dân đổ xô ra đường, trong khi những người khác sử dụng mạng xã hội để tường thuật vụ việc. 

Vụ tấn công dường như kéo dài chưa đến 30 phút. Hai giờ sau khi các vụ nổ xảy ra, xe cộ vẫn lưu thông trên đường dù nhiều nơi bị mất điện. Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela đưa tin tiếng nổ cũng được nghe thấy ở bang La Guaira - phía Bắc Caracas và trên bờ biển của đất nước, cũng như tại Higuerote - một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.

Sau đó, chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố cáo buộc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công vào thủ đô Caracas cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Tuyên bố này cũng cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả kế hoạch quốc phòng quốc gia "vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp". 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết Mỹ đã sử dụng tên lửa và rốc-két trong cuộc tấn công ngày 3-1 và làm ảnh hưởng đến các khu vực đô thị trên khắp Venezuela. Ông cũng xác nhận căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas đã bị tấn công và khẳng định nước ông sẽ phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Bộ trưởng López đồng thời khẳng định lực lượng quân sự đã được triển khai trên cả nước.

MỸ TẤN CÔNG CARACAS, TUYÊN BỐ BẮT GIỮ TỔNG THỐNG MADURO: Venezuela và nhiều nước lên án kịch liệt - Ảnh 1.

Binh lính Venezuela canh gác quanh khu vực dinh tổng thống ở thủ đô Caracas sau các vụ nổ rạng sáng 3-1 Ảnh: AP

Liên quan đến tuyên bố "bắt giữ" Tổng thống Nicolás Maduro mà ông Donald Trump đưa ra, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez xác nhận với đài CNN rằng chính phủ nước này hiện không rõ tung tích ông Maduro cùng Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. "Chúng tôi yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Maduro cùng Đệ nhất phu nhân còn sống" - bà Rodríguez nói với Đài Truyền hình nhà nước Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto đã tức tốc gửi thư đến Liên hợp quốc và yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Bình luận về sự kiện quân đội Mỹ tấn công Venezuela, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố tái khẳng định tình đoàn kết với Venezuela. "Đối với tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là ngăn chặn xung đột leo thang, tập trung tìm ra giải pháp ổn định tình hình thông qua đối thoại" - tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này "mạnh mẽ lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela".

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu như Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan… ra tuyên bố với nội dung "đang theo sát tình hình" để hỗ trợ công dân mình đang sinh sống tại Venezuela, đồng thời kêu gọi xuống thang căng thẳng.

Sau khi có thông tin về việc Mỹ tấn công Venezuela, TTXVN đã liên lạc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ để nắm bắt tình hình. Đại sứ Vũ Trung Mỹ xác nhận đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

Ngoài ra, cũng theo TTXVN, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện các hãng hàng không Việt Nam không có đường bay qua không phận quốc gia này.

Tin liên quan

Liên hợp quốc lên tiếng vụ Mỹ tấn công Venezuela

Liên hợp quốc lên tiếng vụ Mỹ tấn công Venezuela

(NLĐO)- Liên hợp quốc cùng Trung Quốc, Mexico và nhiều nước khác bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ không kích Venezuela, tuyên bố bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

"Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ ra tay ở Venezuela", Nga liên tục lên tiếng

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích hành động tấn công Venezuela của Mỹ và khẳng định tình đoàn kết với Caracas.

Chính phủ Venezuela chưa rõ tung tích vợ chồng Tổng thống Maduro

(NLĐO) - Phó Tổng thống Venezuela yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng liên quan đến tung tích Tổng thống Nicolás Maduro cùng Đệ nhất phu nhân.

Venezuela Mỹ Nicolas Maduro Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo