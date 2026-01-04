MỸ TẤN CÔNG CARACAS, TUYÊN BỐ BẮT GIỮ TỔNG THỐNG MADURO: Venezuela và nhiều nước lên án kịch liệt

"Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa khỏi đất nước. "Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ" - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Theo AP và CNN, nhiều người dân ở thủ đô Caracas của Venezuela đã nghe thấy ít nhất 7 tiếng nổ lớn và tiếng máy bay tầm thấp vào khoảng 2 giờ sáng 3-1 (giờ địa phương). Một số cột khói bốc lên từ các vị trí trong thành phố, bao gồm nhà chứa máy bay của một căn cứ quân sự và sân bay La Carlota. Các vụ nổ ở Caracas khiến người dân đổ xô ra đường, trong khi những người khác sử dụng mạng xã hội để tường thuật vụ việc.

Vụ tấn công dường như kéo dài chưa đến 30 phút. Hai giờ sau khi các vụ nổ xảy ra, xe cộ vẫn lưu thông trên đường dù nhiều nơi bị mất điện. Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela đưa tin tiếng nổ cũng được nghe thấy ở bang La Guaira - phía Bắc Caracas và trên bờ biển của đất nước, cũng như tại Higuerote - một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.

Sau đó, chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố cáo buộc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công vào thủ đô Caracas cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Tuyên bố này cũng cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả kế hoạch quốc phòng quốc gia "vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết Mỹ đã sử dụng tên lửa và rốc-két trong cuộc tấn công ngày 3-1 và làm ảnh hưởng đến các khu vực đô thị trên khắp Venezuela. Ông cũng xác nhận căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas đã bị tấn công và khẳng định nước ông sẽ phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Bộ trưởng López đồng thời khẳng định lực lượng quân sự đã được triển khai trên cả nước.

Binh lính Venezuela canh gác quanh khu vực dinh tổng thống ở thủ đô Caracas sau các vụ nổ rạng sáng 3-1 Ảnh: AP

Liên quan đến tuyên bố "bắt giữ" Tổng thống Nicolás Maduro mà ông Donald Trump đưa ra, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez xác nhận với đài CNN rằng chính phủ nước này hiện không rõ tung tích ông Maduro cùng Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. "Chúng tôi yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Maduro cùng Đệ nhất phu nhân còn sống" - bà Rodríguez nói với Đài Truyền hình nhà nước Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto đã tức tốc gửi thư đến Liên hợp quốc và yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Bình luận về sự kiện quân đội Mỹ tấn công Venezuela, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố tái khẳng định tình đoàn kết với Venezuela. "Đối với tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là ngăn chặn xung đột leo thang, tập trung tìm ra giải pháp ổn định tình hình thông qua đối thoại" - tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này "mạnh mẽ lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela".

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu như Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan… ra tuyên bố với nội dung "đang theo sát tình hình" để hỗ trợ công dân mình đang sinh sống tại Venezuela, đồng thời kêu gọi xuống thang căng thẳng.