VFood xuất khẩu lô trứng ăn liền đầu tiên sang Nhật Bản

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đây là kết quả của gần hai năm hợp tác với đối tác Nhật Bản để nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm.

Trong thời gian chuẩn bị, Vĩnh Thành Đạt đã tập trung hoàn thiện quy trình sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng và chuẩn hóa sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của thị trường Nhật Bản, đồng thời phù hợp xu hướng tiêu dùng tiện lợi.

Bên cạnh đó, quá trình phát triển còn có sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản nhằm đáp ứng khẩu vị người tiêu dùng sở tại cũng như các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Lô hàng đầu tiên của Vĩnh Thành Đạt xuất khẩu sang Nhật Bản.

Theo Vĩnh Thành Đạt, việc xuất khẩu lô hàng đầu tiên không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trứng chế biến của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội đưa các sản phẩm từ trứng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường trứng gia cầm trong nước đang đối mặt tình trạng cung vượt cầu, việc mở rộng xuất khẩu được kỳ vọng góp phần tạo đầu ra ổn định cho người chăn nuôi, cải thiện thu nhập và khuyến khích đầu tư nâng cao chất lượng chăn nuôi. Đây cũng là động lực để ngành trứng gia cầm từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, hoàn thiện chuỗi liên kết giá trị.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, Vĩnh Thành Đạt cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm chế biến sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, góp phần đưa thực phẩm Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.