Trứng gà cận date tràn ngập thị trường, chủ trang trại lỗ tiền tỉ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Trứng gà cận date tràn ngập thị trường, chủ trang trại lỗ tiền tỉ

Tin Ngọc Ánh, ảnh: AN NA

(NLĐO) – Ngành trứng gà đang trong giai đoạn khủng hoảng thừa, giá xuất trại chỉ khoảng 1.000 – 1.300 đồng/quả khiến nhiều chủ trại thua lỗ nặng.

Ngày 22-5, tại hội thảo “Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng” do Báo Thanh Niên tổ chức, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm, nêu thực trạng khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm, từ trứng đến thịt gà. 

TIN LIÊN QUAN

Theo bà Ái, hiện có tình trạng trứng gà bán tràn lan ở cổng khu công nghiệp hoặc trên vỉa hè với giá khoảng 30.000 đồng/vỉ 30 quả (tương đương 1.000 đồng/quả), thu hút người tiêu dùng thay vì mua trong siêu thị với giá khoảng 2.800 đồng/quả.

Bà Ái cho rằng loại trứng bán với giá 1.000 đồng/quả thực chất là hàng cận date hoặc đã hết hạn sử dụng, đáng lẽ phải tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại được bán ra thị trường cho người tiêu dùng.

Trứng gà cận date phá thị trường, chủ trang trại lỗ tiền tỉ - Ảnh 1.

Một tài khoản rao sỉ trứng siêu rẻ cho xe bán rong

“Hệ lụy là tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng nhà sản xuất ‘ăn dày’, còn nhà bán lẻ đẩy giá để hưởng lợi cao” – bà Ái nói.

Theo bà Ái, chi phí sản xuất trứng hiện tăng khoảng 35% so với trước. Giá thành sản xuất một quả trứng tại trại khoảng 1.600 đồng nhưng giá bán chỉ dao động từ 1.000 – 1.300 đồng/quả, khiến các trang trại thua lỗ nặng.

“Với trang trại quy mô 1 triệu con gà, tỉ lệ đẻ 80%, mức lỗ hiện vào khoảng 800 triệu đến 1 tỉ đồng mỗi ngày. Điều này khiến nhiều chủ trại kiệt quệ, phải thanh lý gà đẻ, kéo giá gà thịt giảm theo” – bà Ái cho biết.

Tổng Giám đốc Mebi Farm mong muốn Chính phủ có chính sách hỗ trợ trực tiếp về thuế, phí và chi phí kiểm nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch; đồng thời tăng cường kiểm soát hàng trôi nổi để tránh cạnh tranh bất bình đẳng với hàng đạt chuẩn.

Trứng gà cận date phá thị trường, chủ trang trại lỗ tiền tỉ - Ảnh 2.

Bà Lâm Thúy Ái phát biểu tại hội thảo

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết rất thấu hiểu khó khăn của các doanh nghiệp đầu tư bài bản như Mebi Farm khi phải cạnh tranh với hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Theo ông Phương, TPHCM là thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước, với lượng hàng hóa khổng lồ từ nhiều nơi đổ về, bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng lậu, trong khi quy định pháp luật và năng lực kiểm soát chưa theo kịp thực tế.

Ông Phương nhắc đến giải pháp “Tick xanh trách nhiệm”, giúp người tiêu dùng nhận diện hàng chất lượng giữa “mê hồn trận” hàng hóa hiện nay. Chương trình hiện thu hút hơn 500 nhà cung cấp với hơn 5.000 sản phẩm, cùng sự tham gia của 12 hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM.

“Nếu một nhà cung cấp cố tình vi phạm và bị phát hiện ở một siêu thị, sản phẩm sẽ bị rút khỏi toàn bộ các hệ thống siêu thị còn lại” – ông Phương nói.

Theo ông Phương, tại Hàn Quốc, nhiều cửa hàng dù bán giá cao hơn thị trường vẫn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhờ có dấu xác nhận của cơ quan quản lý, giúp bảo đảm niềm tin về chất lượng.

Trứng gà cận date phá thị trường, chủ trang trại lỗ tiền tỉ - Ảnh 3.

Quang cảnh hội thảo

Trong khi đó, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cho rằng để kích cầu tiêu dùng, cần có giải pháp hỗ trợ trực tiếp người dân và giảm giá thành sản phẩm.

Ông kiến nghị Nhà nước giảm thuế GTGT đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm xuống 0% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng; đồng thời gia hạn chính sách giảm thuế, phí môi trường với xăng dầu đến hết ngày 31-12-2026 thay vì chỉ áp dụng đến giữa năm 2026.

Tin liên quan

Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

(NLĐO) – Trên thị trường bán lẻ, giá trứng gà hiện dao động 3.000-3.500 đồng/quả, một số loại tăng lên 3.800 đồng/quả

Shopee, TikTok Shop liên tục tăng phí, cuộc đua giá rẻ trên sàn sắp kết thúc?

(NLĐO)- Trước áp lực tăng phí, người bán trên thương mại điện tử đang phải cân nhắc giữa việc giữ giá hoặc tăng giá để đảm bảo lợi nhuận.

Hình ảnh nhà vườn ở Cần Thơ "ồ ạt " ra vỉa hè bán sầu riêng giá rẻ bèo

(NLĐO) - Giá sầu riêng tại Cần Thơ giảm sâu làm nhiều nhà vườn phải mang ra vỉa hè bán lẻ với giá rẻ bèo, với hy vọng thu hồi vốn.

kích cầu tiêu dùng báo Thanh Niên trứng gà siêu rẻ trứng gà cận date Lâm Thúy Ái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo