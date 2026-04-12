Vì một chiếc ví, du khách Canada quay lại Khánh Hòa làm điều bất ngờ

Ngày 12-4, Công an xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của ông Robert McCrabb (SN 1971, quốc tịch Canada). Đây là du khách từng được đơn vị hỗ trợ tìm lại tài sản bị thất lạc trong thời gian du lịch tại địa phương.

Trước đó, ngày 7-2-2026, trong quá trình tham gia hoạt động lướt ván diều tại thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, ông Robert McCrabb không may đánh rơi ví tiền, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hải đã nhanh chóng tổ chức lực lượng xác minh, tìm kiếm và trao trả lại toàn bộ tài sản cho du khách.

Nhận lại giấy tờ, ông Robert McCrabb bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an địa phương vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy hỗ trợ người dân và du khách.

Sau khi trở về Canada, với ấn tượng tốt đẹp về con người và lực lượng chức năng tại Việt Nam, bất ngờ đến ngày 10-4-2026, ông Robert McCrabb đã quay trở lại Khánh Hòa và trực tiếp đến trụ sở Công an xã Vĩnh Hải để viết thư cảm ơn một lần nữa.

Nội dung bức thư của du khách Canada

Bức thư của du khách Canada được phóng viên tạm dịch như sau: "Tôi muốn cảm ơn đồn cảnh sát. Bạn đã tìm thấy ví và giúp tôi cùng vợ rất nhiều. Tôi sẽ về lại Canada trong ngày 15-4-2026 và hi vọng quay lại tháng 11-2026. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người ở đây. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời và chúng tôi được đối đãi như những vị khách quý hoặc thậm chí như người thân trong gia đình ở đây".

Theo Công an xã Vĩnh Hải, đây là hành động thể hiện tình cảm trân trọng của du khách quốc tế, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tận tụy, qua đó xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, an toàn trong mắt bạn bè quốc tế.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho người dân và du khách.