TP HCM nâng cấp giao thông công cộng với 2 tuyến xe mới

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành quyết định công bố bổ sung danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn.

TP HCM sẽ bổ sung 2 tuyến xe buýt giúp kết nối trực tiếp các trung tâm hành chính

Theo đó, 2 tuyến xe buýt mới sẽ được đưa vào khai thác, kết nối trực tiếp trung tâm hành chính Bình Dương và trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu với trung tâm hành chính TP HCM.

Đây là một bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tạo thuận lợi hơn cho việc di chuyển giữa các khu vực lân cận và trung tâm TP HCM, giảm áp lực giao thông cá nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng đô thị kết nối.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức quản lý toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng phải thường xuyên rà soát, nghiên cứu và tham mưu đề xuất các phương án phát triển mạng lưới tuyến xe buýt sao cho phù hợp thực tiễn hoạt động, nhu cầu đi lại của người dân, xu hướng phát triển giao thông công cộng trong tương lai, cũng như các chính sách liên quan quản lý vận tải và quy hoạch đô thị.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký, với trách nhiệm thi hành thuộc về Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải và Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng. Việc triển khai các tuyến xe buýt mới sẽ được thực hiện một cách đồng bộ, an toàn và hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP HCM, hướng đến một mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, tiện lợi, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường trong đô thị.