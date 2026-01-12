Vì ông Donald Trump, NATO tính đường triển khai quân đội tại Greenland

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Vì ông Donald Trump, NATO tính đường triển khai quân đội tại Greenland

Xuân Mai

(NLĐO) - Anh đàm phán với các đồng minh châu Âu về việc triển khai lực lượng quân sự đến Greenland nhằm xoa dịu lo ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các tướng lĩnh quân đội đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh của NATO trên hòn đảo này, nơi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa kiểm soát vì lý do an ninh.

Các quan chức Anh đã gặp gỡ đối tác từ các nước bao gồm Đức và Pháp trong những ngày gần đây để bắt đầu công tác chuẩn bị. Các kế hoạch hiện vẫn còn ở giai đoạn đầu có thể bao gồm việc triển khai binh sĩ, tàu chiến và máy bay của Anh để "bảo vệ Greenland khỏi Nga và Trung Quốc".

img

Lực lượng Anh huấn luyện tại Bắc cực. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Các quốc gia châu Âu hy vọng rằng việc tăng cường đáng kể sự hiện diện tại Bắc cực sẽ thuyết phục ông Donald Trump từ bỏ tham vọng sáp nhập hòn đảo chiến lược này.

Tổng thống Mỹ trước đó đe dọa sẽ chiếm quyền sở hữu Greenland bằng vũ lực. Đây là một hòn đảo tự trị nhưng thuộc lãnh thổ của Đan Mạch, một thành viên NATO.

Các nguồn tin chính phủ cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá ảnh hưởng từ Nga và Trung Quốc trong khu vực là "cực kỳ nghiêm trọng" và đồng ý rằng cần phải hành động.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận của NATO về việc tăng cường an ninh trong khu vực vẫn tiếp diễn. Anh đang làm việc với các đồng minh NATO để thúc đẩy nỗ lực củng cố khả năng răn đe và phòng thủ ở Bắc cực.

Các nước châu Âu hy vọng ông Donald Trump đổi ý kiểm soát Greenland bằng cách đề nghị đồn trú một lực lượng quân sự trên hòn đảo.

Ý tưởng này đã được thảo luận tại một cuộc họp của các đồng minh NATO ở Brussels - Bỉ hôm 8-1. Theo The Telegraph, Liên minh châu Âu (EU) đang soạn thảo các kế hoạch trừng phạt các công ty Mỹ nếu ông Donald Trump từ chối đề nghị triển khai quân đội NATO.

Lựa chọn cực đoan hơn có thể là trục xuất quân đội Mỹ khỏi các căn cứ ở châu Âu, tước đi vị trí chiến lược quan trọng cho các hoạt động ở Trung Đông và các nơi khác.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump leo thang đe dọa về đảo Greenland

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ "rất cần" đảo Greenland vì yêu cầu cấp thiết về an ninh quốc gia.

Giới chức Đan Mạch và Greenland gấp rút tới Nhà Trắng

(NLĐO) - Đại diện Đan Mạch và đảo Greenland đã gặp gỡ quan chức Mỹ trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép nhằm kiểm soát hòn đảo này

Điểm nóng xung đột ngày 9-1: Mỹ muốn có Greenland từ gần 160 năm trước

(NLĐO) – Việc Mỹ gia tăng giọng điệu cứng rắn nhằm vào Greenland thời gian gần đây không phải là câu chuyện mới, mà là ý tưởng xuyên suốt gần 160 năm qua

Donald Trump Greenland NATO Bắc Cực Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo